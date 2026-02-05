EQS-Ad-hoc: Ascory Bank AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr/Prognose / Gesamtjahr
Hamburg, 05.02.2026 - Der Vorstand der Ascory Bank AG (vormals Varengold Bank AG) hat heute auf Basis vorläufiger, noch untestierter Geschäftszahlen die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025 deutlich angehoben. Die Bank erwartet ein Ergebnis vor Steuern (EBT) von rund 2,0 Mio. Euro und übertrifft damit die bisherige Prognose von rund 0,8 Mio. Euro deutlich. Diese positive Entwicklung ist maßgeblich auf positive Ergebnisbeiträge aller Geschäftsbereiche zurückzuführen.
Die finalen, geprüften Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2025 wird die Bank zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlichen.
Frau Sanja Schultz-Szabo (Head of Communications & Board Affairs)
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Ascory Bank AG
|Große Elbstraße 39
|22767 Hamburg
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)40 / 668649-0
|Fax:
|+49 (0)40 / 668649-49
|E-Mail:
|investorrelations@ascory.de
|Internet:
|www.ascory-bank.de
|ISIN:
|DE000A40ZUV2
|WKN:
|A40ZUV
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2272106
