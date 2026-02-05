© Foto: Michael Bihlmayer - CHROMORANGEPandora kündigt an, platinbeschichteten Schmuck einzuführen, um sich von der Volatilität des Silberpreises zu befreien. Kann diese Strategie aufgehen? Pandora, der weltweit größte Juwelier gemessen am Umsatz, konnte am Donnerstag einen Kursanstieg verzeichnen. Der Grund dafür war eine Reaktion auf die Bedenken der Anleger hinsichtlich der hohen Abhängigkeit des Unternehmens von Silber. Die Aktien des Unternehmens legten um bis zu 7 Prozent zu, nachdem Pandora in seinem Quartalsbericht ein weitgehend unverändertes organisches Wachstum für 2026 prognostizierte und die Einführung von platinbeschichtetem Schmuck ankündigte. CEO Berta de Pablos-Barbier erklärte gegenüber CNBC, dass das …Den vollständigen Artikel lesen
