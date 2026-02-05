© Foto: Dall-EDer Krypto-Crash geht weiter, Bitcoin stürzt dabei zwischenzeitlich auf 70.000 Dollar und nährt die Sorge, dass der Markt immer tiefer gedrückt wird.Der Ausverkauf am Krypto-Markt setzt sich mit unverminderter Härte fort. Bitcoin notiert am Donnerstagmittag bei rund 71.300 US-Dollar und liegt damit innerhalb von 24 Stunden weitere sechs Prozent im Minus. In den frühen Morgenstunden war der Kurs zeitweise sogar bis auf die Marke von 70.000 US-Dollar gefallen. Auf Sicht von drei Wochen summiert sich der Wertverlust damit auf mehr als 26 Prozent. Die Schwäche beschränkt sich längst nicht mehr nur auf Bitcoin. Unter den größten Altcoins verzeichnet XRP mit einem Minus von über zwölf Prozent …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE