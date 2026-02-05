DJ PTA-News: Kollitsch Management GmbH: Chance für österreichische Investoren zur Beteiligung an der 6 % Unternehmensanleihe 2026 bis 2029

Klagenfurt (pta000/05.02.2026/13:00 UTC+1)

• Möglichkeit für in Österreich ansässige Anleger zum Investment in eines der führenden Kärntner Unternehmen in der

Architektur-, Bau- und Immobilienbranche • Mindestzeichnungsbetrag EUR 100.000 je Anleger

Die 6 % Unternehmensanleihe 2026 bis 2029 der Kollitsch Management GmbH (ISIN:AT0000A3S1N2) gibt Anlegern zwischen 2. Februar 2026 und 18. Februar 2026 die Gelegenheit, in eines der führenden Kärntner Unternehmen in der Architektur-, Bau-, und Immobilienbranche zu investieren. Bei den im Rahmen der Anleihe auszugebenden Teilschuldverschreibungen handelt es sich um unbesicherte, unbedingte und nicht nachrangige, festverzinsliche Teilschuldverschreibungen mit einem Nennbetrag von je EUR 50.000 (Stückelung), die in Form von Inhaberschuldverschreibungen ausgegeben werden. Das Mindestinvestitionsvolumen je Anleger beträgt EUR 100.000, dementsprechend unterliegen die Teilschuldverschreibungen nicht der Prospektpflicht. Emittentin der Anleihe ist die Kollitsch Management GmbH, welche die Obergesellschaft der operativ tätigen Kollitsch Unternehmensgruppe ist.

Die Kollitsch Unternehmensgruppe mit ihrem Hauptsitz in Klagenfurt und Niederlassungen in Graz und Wien, wird bereits in dritter Generation von Baumeister Dipl.-Ing. Günther Kollitsch und Mag. Sigrun Kollitsch geleitet und setzt als Bauträger, Architekturbüro, Projektentwickler sowie als Bau- und Totalunternehmer höchste Qualitätsstandards. Seit dem Jahr 2006 konnten bereits 45 Wohnbauprojekte fertiggestellt und dabei 2.500+ Wohneinheiten realisiert und übergeben werden. Aktuell befinden sich weitere rund 600+ Wohnungen in 9 Wohnbauprojekten in Entwicklung sowie 500+ Wohneinheiten in 23 Wohnbauprojekten in Bau und im Verkauf - dazu zählen unter anderem Projekte in Klagenfurt am Wörthersee ("Handkuss", "Unsereins", "Vinzenz" etc.), Graz (z.B. "Luftschloss") oder Wien (z.B. "Wien Fifteen").

Beteiligen können sich Anleger ab einem Mindestinvestitionsvolumen in Höhe von 100.000 Euro. Ein ausführliches Platzierungsmemorandum und weitere Informationen sind ausschließlich bei der Emittentin erhältlich. Die Entgegennahme von Zeichnungsaufträgen erfolgt ebenso durch die Emittentin. Das Platzierungsmemorandum und weitere Informationen können unter der nachstehenden Adresse angefordert werden:

Kollitsch Management GmbH (FN 99908z) z.H. Mag. Ingrid-Marie Eder (anleihe@kollitsch.eu) Deutenhofenstraße 3, 9020 Klagenfurt am Wörthersee, Österreich

Rechtlicher Hinweis:

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen richten sich ausschließlich an Investoren mit Wohnsitz bzw. Sitz in Österreich und sind daher nicht zur Verbreitung, Übermittlung oder Veröffentlichung, direkt oder indirekt, in Gänze oder in Teilen außerhalb Österreichs und insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien, Japan, Irland oder im Vereinigten Königreich von Großbritannien oder anderen Ländern, in denen die Verbreitung dieser Mitteilung rechtswidrig ist, bestimmt.

Bei dieser Mitteilung handeltes sich um Informationen der Emittentin in Österreich im Sinne von Art. 22 Abs 5 lit a der Verordnung (EU) 2017/1129. Informationen, die von der Emittentin im Rahmen eines nicht prospektpflichtigen Angebots offengelegt und mündlich oder schriftlich an einen oder mehrere ausgewählte Anleger gerichtet werden, müssen allen Anlegern bzw. Anlegergruppen, an die sich das Angebot richtet, mitgeteilt werden.

Diese Mitteilung ist unverbindlich und stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung noch eine Anlageempfehlung dar. Die 6 % Unternehmensanleihe 2026 bis 2029 der Kollitsch Management GmbH unterliegt gemäß Art 1 Abs 4 lit d Verordnung (EU) 2017/1129 nicht der Prospektpflicht. Weiters unterliegt die Anleihe auch keiner Prospektpflicht nach -- 3 Abs 1 Z 2 Kapitalmarktgesetz 2019 (KMG 2019). Eine Veranlagung in Schuldverschreibungen ist mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden. Das bei der Emittentin unter der oben genannten Adresse erhältliche Platzierungsmemorandum enthält die finalen Anleihe- und Platzierungsbedingungen, auf deren ausschließlicher Grundlage die Finanzinstrumente begeben werden sowie den Abschnitt "RISIKOFAKTOREN", in welchem wesentliche Risiken genannt sind, mit denen sich Anleger vor ihrer Investitionsentscheidung jedenfalls vertraut machen sollen.

