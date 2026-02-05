Kingswood Capital Management schließt die Übernahme von Safran Passenger Innovations ab und gibt den neuen Namen RAVE Aerospace bekannt, der die starke Tradition des Unternehmens im Bereich Innovation widerspiegelt und es für die nächste Wachstumsphase positioniert

Seit fast zwei Jahrzehnten ist RAVE ein vertrauenswürdiger Name im Bereich Bordunterhaltung und Konnektivität für Kunden auf der ganzen Welt. Heute wird dieses Erbe unter einem neuen Firmennamen fortgeführt: RAVE Aerospace

Kingswood Capital Management, LP (zusammen mit seinen verbundenen Unternehmen "Kingswood") hat die Übernahme von Safran Passenger Innovations ("SPI"), einem weltweit führenden Anbieter von Bordunterhaltungs- und Konnektivitätslösungen, von Safran, einem internationalen Luft- und Raumfahrtkonzern, abgeschlossen. Im Rahmen der Transaktion wurde SPI in RAVE Aerospace umbenannt. Das Unternehmen wird weiterhin auf der etablierten Marke RAVE aufbauen, die seit fast 20 Jahren Unterhaltungs- und Konnektivitätslösungen für Kunden im Flugbereich anbietet.

Matt Smith wird weiterhin als Chief Executive Officer tätig sein und dabei vom bestehenden Führungsteam unterstützt werden, während RAVE Aerospace sein Wachstum als weltweit führender Anbieter von Bordunterhaltungs- und Konnektivitätslösungen für Fluggesellschaften, Leasinggeber und Flugzeughersteller weltweit vorantreibt.

"Wir freuen uns, unseren neuen Firmennamen vorstellen zu dürfen, der auf der Stärke der etablierten Marke RAVE basiert", erklärte Matt Smith, CEO von RAVE Aerospace. "Er spiegelt die starke Tradition unserer Bordunterhaltungs- und Konnektivitätsplattform RAVE wider, die mehr als 100 Kunden weltweit einen messbaren Mehrwert bietet. Unser nächstes Kapitel mit Kingswood Capital Management ermöglicht es uns, neue Höhen zu erreichen. Durch unsere Partnerschaft werden wir in der Lage sein, Möglichkeiten für beschleunigtes Wachstum, Expansion und Investitionen in modernste Technologien zu erschließen, die das Flugerlebnis neu definieren werden. Dank des Engagements unserer Mitarbeiter und der Kompetenz unseres Führungsteams bin ich zuversichtlich, dass wir eine Zukunft gestalten werden, von der sowohl unsere Kunden als auch unsere Mitarbeiter profitieren werden."

Clayton Lechleiter, Principal bei Kingswood, erklärte: "Der Reise- und Luftfahrtmarkt wächst rasant, und die Umfirmierung von RAVE Aerospace sowie die erneute Fokussierung auf Wachstum könnten zu keinem günstigeren Zeitpunkt erfolgen. Passagiere erwarten heutzutage ein nahtloses, intuitives und vernetztes Erlebnis während des Fluges. RAVE Aerospace erfüllt diese Erwartungen mit einer Plattform, die Zuverlässigkeit, Innovation und Effizienz vereint."

Alex Wolf, Managing Partner und Gründer von Kingswood, fügte hinzu: "Wir freuen uns sehr, dass RAVE Aerospace und seine weithin anerkannten Bordprodukte nun zu Kingswood gehören. Wir freuen uns darauf, mit Matt und dem bestehenden Führungsteam zusammenzuarbeiten und sie zu unterstützen, während sie ihre globale Expansion fortsetzen und bahnbrechende, branchenführende Innovationen in der Luftfahrt vorantreiben."

RAVE Aerospace mit Hauptsitz in Brea, Kalifornien, entwickelt und liefert weiterhin seine preisgekrönte RAVE-Plattform für Bordunterhaltung und Konnektivität, die für ihr intuitives Design, ihre Zuverlässigkeit und ihren innovativen Ansatz bekannt ist. Die nahtlose Plattform minimiert die Kosten für ihre Kunden, unterstützt die von Reisenden erwarteten Passagiererlebnisse und bietet gleichzeitig Marketingkanäle und Umsatzmöglichkeiten, die Fluggesellschaften erst jetzt zu erkennen beginnen. Die Übernahme von RAVE Aerospace durch Kingswood stellt die zweite Investition des Unternehmens im Bereich Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung und seine jüngste grenzüberschreitende Carve-out-Akquisition dar.

Über RAVE Aerospace

RAVE Aerospace ist der Entwickler von RAVE und bietet innovative Lösungen für Bordunterhaltung und Konnektivität, die die neuesten Technologien aus den Bereichen Verbraucherelektronik und Avionik nutzen, um ein offenes und vernetztes Ökosystem zu schaffen. Die erstklassige Hardware, Software und Dienstleistungen des Unternehmens ermöglichen es Fluggesellschaften, das Flugerlebnis für Passagiere zu verbessern.

Über Kingswood Capital Management, LP

Kingswood Capital Management, LP kooperiert mit führenden Unternehmen im Mittelstand, die von seinem Kapital und seinen umfangreichen betrieblichen Ressourcen profitieren. Kingswood stellt sich komplexen Herausforderungen und ist gut positioniert, um Unternehmen in entscheidenden Phasen ihrer Entwicklung zu unterstützen und ihren Wert zu steigern. Kingswood hat seinen Sitz in Los Angeles und ist ein eingespieltes Team mit unternehmerischer Ausrichtung, das auf eine lange Geschichte gemeinsamer Erfolge bei der Entwicklung von "Win-Win"-Partnerschaften mit seinen Portfoliounternehmen und Managementteams zurückblicken kann. Nähere Informationen dazu finden Sie auf der Website von Kingswood unter www.kingswood-capital.com.

