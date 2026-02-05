Die Zukunft der Software ist serviceorientiert - die SaaS-Transformation damit unumkehrbar. Doch Cloud-Betrieb und digitale Souveränität werden zum kritischen Faktor. Wie Softwareanbieter mit Expertise und Technologie Vertrauen schaffen und sich differenzieren. Was bewegt die SaaS-Branche? Der Cloud Pulse Check Der Trend ist eindeutig: Software as a Service (SaaS) löst klassische Lizenzmodelle nach und nach ab. Für etablierte Software-Häuser bedeutet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n