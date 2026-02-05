Twaice hat eine Zusage über eine 24-Millionen-Euro-Finanzierung durch die Europäische Investitionsbank (EIB) erhalten. War Twaice mit Analytiksoftware für E-Auto-Batterien groß geworden, so will das Münchner Unternehmen nun im Bereich Batteriespeichersysteme (BESS) wachsen. Twaice wurde 2018 gegründet mit dem Ziel, eine Lösung für prädiktive Analytik für den Zustand von Batterien auf den Markt zu bringen und Voraussagen über ihre weitere Lebenszeit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
