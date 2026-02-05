© Foto: SOPA Images - Sipa USAWolfspeed konnte die Erwartungen erneut nicht erfüllen! Was steckt hinter dem dramatischen Quartalsbericht und was bedeutet das für die Aktie?Wolfspeed, eines der führenden Unternehmen im Bereich der Siliziumkarbid-Technologie (SiC), steht erneut unter Druck. Die Zahlen für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2026 haben die Anleger:innen massiv enttäuscht. Mit einem Verlust von 6,11 US-Dollar pro Aktie - deutlich höher als die Prognose von -0,63 US-Dollar - und einem Umsatz von nur 168,5 Millionen US-Dollar statt der erwarteten 199 Millionen US-Dollar wurden die Erwartungen deutlich verfehlt. Im vorbörslichen Handel an der Nasdaq gab die Aktie am Donerstag zeitweise um rund 15 Prozent …Den vollständigen Artikel lesen
