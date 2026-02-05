Vaduz (ots) -
Ab dem 1. Juli 2026 wird die Budget- und Schuldenberatung im Fürstentum Liechtenstein neu von der Caritas Liechtenstein durchgeführt. Grundlage dafür ist eine Leistungsvereinbarung zwischen dem Amt für Soziale Dienste und der Caritas Liechtenstein, welche von der Regierung an ihrer Sitzung vom 13. Januar 2026 genehmigt wurde.
Die Caritas Liechtenstein übernimmt diese Aufgabe von der BSB Hand in Hand Stiftung, die die Budget- und Schuldenberatung in den vergangenen Jahren engagiert wahrgenommen hat. Die bestehenden Klientinnen und Klienten wurden von der BSB Hand in Hand Stiftung über den anstehenden Wechsel informiert.
In der Übergangsphase werden die erforderlichen organisatorischen und fachlichen Vorbereitungen getroffen, um einen nahtlosen Übergang sicherzustellen.
Pressekontakt:
Ministerium für Gesellschaft und Justiz
Michael Winkler, Generalsekretär
T +423 236 60 94
michael.winkler@regierung.li
Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100938319
Ab dem 1. Juli 2026 wird die Budget- und Schuldenberatung im Fürstentum Liechtenstein neu von der Caritas Liechtenstein durchgeführt. Grundlage dafür ist eine Leistungsvereinbarung zwischen dem Amt für Soziale Dienste und der Caritas Liechtenstein, welche von der Regierung an ihrer Sitzung vom 13. Januar 2026 genehmigt wurde.
Die Caritas Liechtenstein übernimmt diese Aufgabe von der BSB Hand in Hand Stiftung, die die Budget- und Schuldenberatung in den vergangenen Jahren engagiert wahrgenommen hat. Die bestehenden Klientinnen und Klienten wurden von der BSB Hand in Hand Stiftung über den anstehenden Wechsel informiert.
In der Übergangsphase werden die erforderlichen organisatorischen und fachlichen Vorbereitungen getroffen, um einen nahtlosen Übergang sicherzustellen.
Pressekontakt:
Ministerium für Gesellschaft und Justiz
Michael Winkler, Generalsekretär
T +423 236 60 94
michael.winkler@regierung.li
Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100938319
© 2026 news aktuell-CH