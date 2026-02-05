Berlin (ots) -Ist mein Bauteil grundsätzlich umsetzbar? Bewegt es sich innerhalb der relevanten Fertigungskapazitätsgrenzen? Solche Machbarkeitsfragen stellen Einkäufer und Ingenieure am häufigsten an den KI-gestützten Agenten des Digital-Procurement-Anbieters FACTUREE. Das zeigt eine aktuelle Analyse von 927 Anfragen, die an den FACTUREE Navigator gestellt wurden. Ausgewertet wurden ausschließlich aggregierte, vollständig anonymisierte Themencluster, die keine Rückschlüsse auf einzelne Nutzer oder Unternehmen zulassen.Der FACTUREE Navigator ist ein fachspezifischer KI-Agent für die industrielle Beschaffung, der technische Fragen zu Fertigungsverfahren, Materialien und Oberflächenbehandlungen beantwortet. Er wurde im Herbst 2025 eingeführt und wird seitdem regelmäßig von Einkäufern und Ingenieuren genutzt. Der Navigator funktioniert komplett ohne Login und ist somit vollständig anonym. Es werden keinerlei personenbezogenen Daten erfasst oder gespeichert.Machbarkeit zuerst: Kapazitäts- und Größenlimits als Top-ThemaDie Fragen an den KI-Agenten sind vielfältig. Die Auswertung zeigt jedoch Trends: Kapazitäts- und Größenlimits stehen mit rund 21 Prozent der Anfragen an erster Stelle. Anwender nutzen den Navigator vor allem für eine schnelle GO/NO-GO-Bewertung, bevor sie Zeit in die Angebotsanfrage investieren. Sehr häufig geht es um maximale CNC-Fräsabmessungen, maschinenbedingte Kapazitäts- und Abmessungsspezifikationen im Drehbereich sowie um allgemeine Teile- und Geometriegrenzen."Die Anwender wollen früh Klarheit darüber, ob ein Bauteil fertigungstechnisch überhaupt realisierbar ist", erklärt Christopher Walzel, Co-Founder und CPO bei FACTUREE. "Unser KI-Agent dient dabei als fachliche Entscheidungshilfe, um technische Risiken frühzeitig auszuschließen."Technischer Abgleich: Materialqualifikation und OberflächenAn zweiter Stelle folgt mit 15 Prozent der Anfragen das Thema Materialqualifikation. Viele Nutzer fragen gezielt nach der Bearbeitbarkeit und Beschaffbarkeit von Speziallegierungen wie z. B. Nitronic, Inconel 718, Ti-6Al-4V oder S355JR. Ziel ist es, ungeeignete Optionen bereits vor einem Design-Commitment auszuschließen und technische Risiken weiter zu reduzieren.Mit rund 12 Prozent der Anfragen rangiert das Thema Oberflächenbehandlung und Veredelung auf Platz drei. Besonders häufig geht es dabei um Aluminium-Oberflächenbehandlungen, aber auch um die Kompatibilität von Material und Prozess, die sinnvolle Reihenfolge einzelner Prozessschritte sowie um Oberflächenrauheitsspezifikationen, etwa Ra-Werte. Auch hier suchen Anwender einen belastbaren technischen Abgleich.Neben den technischen Kernthemen spielt auch die Lieferzeitgewissheit eine zentrale Rolle. Wiederkehrende Anfragen betreffen vor allem die Lieferzeit nach Auftragsbestätigung, Unterschiede zwischen Einzelstück- und Serienfertigung sowie regionale Liefergeschwindigkeiten. Die zeitlichen Aspekte rücken häufig dann in den Fokus, wenn technische Fragen bereits geklärt sind und eine Entscheidung unmittelbar bevorsteht.Schneller und einfacher ans Ziel"Machbarkeit, Material und Lieferzeit waren schon immer entscheidend für die Beschaffung", sagt Christopher Walzel. "Mit dem KI-Agenten bieten wir Nutzern kostenfrei die Möglichkeit, anhand der von uns auf Fertigungswissen trainierten KI sehr schnell an diese Informationen zu gelangen. Wir unterstützen bei Bedarf aber natürlich auch nach wie vor persönlich beratend dabei, fundierte Entscheidungen zu treffen."FACTUREE ist ein Digital-Procurement-Anbieter für die Beschaffung von Zeichnungsteilen, der Unternehmen über eine zentrale Schnittstelle Zugang zu einem internationalen Fertigungsnetzwerk mit über 2.000 geprüften Partnern bietet. Anstatt selbst einzelne Lieferanten zu koordinieren, nutzen Kunden FACTUREE als alleinigen Vertragspartner. Das Unternehmen übernimmt die gesamte Abwicklung - von der Fertigerauswahl bis zur Qualitätssicherung - und steht direkt für die Garantie der Fertigung ein.Pressekontakt:PR-Agentur:punctum pr-agentur GmbHNeuer Zollhof 340221 DüsseldorfAnsprechpartner:Ulrike Peter-Geschäftsführerin-Tel.: +49 (0)211-9717977-0E-Mail: pr@punctum-pr.dewww.punctum-pr.deOriginal-Content von: FACTUREE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/140442/6211247