Die Lumentum-Aktie ist einfach nicht zu stoppen. Auch am gestrigen Mittwoch legte die Aktie um +7% zu. Innerhalb der letzten zwölf Monate hat sich der Kurs des Photonikspezialisten mehr als verfünffacht. Sollten Anleger noch auf diese Kursrakete aufspringen oder ist es schon zu spät? Eine beeindruckende Wachstumsgeschichte Lumentum schreibt derzeit eine beeindruckende Wachstumsgeschichte. Im abgelaufenen Quartal stieg der Umsatz um 66% im Jahresvergleich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de