BÖRSE AKTUELL: Das Pfund verliert vor der Entscheidung der BoE an Boden; SILBER und GOLD kehren zu Kursverlusten zurück

Die europäischen Finanzmärkte befinden sich aktuell in der zweiten Phase der Donnerstagssitzung. Anleger richten ihren Fokus auf die mit Spannung erwarteten Zinsentscheidungen der Bank of England (BoE) und der Europäischen Zentralbank (EZB). Die Entscheidung der BoE wird um 13:00 Uhr erwartet, während die EZB um 14:15 Uhr folgt.

Zinsentscheidungen im Fokus der Märkte

Die EZB dürfte die Leitzinsen zum fünften Mal in Folge unverändert lassen. Die robuste Konjunktur im Euroraum zeigt sich bislang widerstandsfähig gegenüber globalen Spannungen sowie dem starken Euro. Auch die Bank of England wird voraussichtlich an ihrer Zinspolitik festhalten - trotz zunehmender Sorgen um den britischen Arbeitsmarkt.

Aktienmärkte: DAX schwächer, Frankreich im Plus

Im aktuellen Marktbericht Börse zeigen sich die europäischen Leitindizes uneinheitlich:

DAX (Deutschland): -0,46 %

CAC40 (Frankreich): +0,20 %

FTSE100 (Großbritannien): -0,45 %

Der paneuropäische Stoxx Europe 600 verliert 0,16 - Während Technologie- und Medienwerte zu den Gewinnern zählen, stehen Automobilaktien deutlich unter Druck...

