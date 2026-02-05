Nasdaq Prognose & Analyse für Donnerstag, den 05.02.26 - Aktuelle Einschätzung

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 25.900 Punkten. Der Index formatierte das Tageshoch bereits am Morgen. Es ging bis zum Nachmittag in einer vergleichsweise engen Box seitwärts. Mit Aufnahme des offiziellen Handels setzte der Nasdaq dynamisch zurück. Es stellten sich im Handelsverlauf bis zum Abend zwar Erholungen ein, diese wurden aber gleich wieder für Gewinnmitnahmen genutzt. Es ging bis zum Abend abwärts. Der Index setzte im Zuge dessen bis an und unter die 25.200 Punkte-Marke zurück, konnte sich im späten Handel aber wieder etwas erholen und zurück über die 25.200 Punkte-Marke laufen.

?? Drei Key Takeaways - Nasdaq 100 aktuell im Überblick

Chartbild bleibt bärisch: Sowohl im Stundenchart als auch im 4h-Chart notiert der Nasdaq unter den relevanten gleitenden Durchschnitten (SMA20/SMA200). Solange diese Marken nicht nachhaltig zurückerobert werden, besteht ein erhöhtes Risiko weiterer Abgaben.

25.000 Punkte als Schlüsselzone: Die Marke von 25.000 Punkten bleibt kurzfristig entscheidend. Erst eine stabile Rückkehr darüber würde das kurzfristige Chartbild aufhellen. Auf der Unterseite rücken insbesondere die Unterstützungsbereiche um 24.700 und 24.300 Punkte in den Fokus.

Leicht bullischer Tagesausblick trotz Schwäche: Trotz des übergeordnet bärischen Trends ergibt sich für den heutigen Handel eine leicht höhere Wahrscheinlichkeit für ein seitwärts bis aufwärts gerichtetes Szenario (55 - mit einer erwarteten Tagesrange zwischen rund 24.480 und 25.200 Punkten.

Aktuelle Nasdaq Analyse mit Charttechnik und Ausblick

Rückblick: Nasdaq Entwicklung am Vortag

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 25.382 Punkten und markierte direkt zu Handelsbeginn das Tageshoch. Im weiteren Verlauf setzte zunächst eine moderate Abwärtsbewegung ein. Zwar konnte sich der Index zeitweise stabilisieren und leicht erholen, das Tageshoch wurde jedoch nicht mehr erreicht.

Ab der Mittagszeit dominierte eine ausgeprägte Schwächephase. Gewinnmitnahmen verstärkten sich im Handelsverlauf, sodass der Nasdaq bis zum Abend auf knapp unter 24.700 Punkte zurückfiel. Eine zwischenzeitliche Erholungsbewegung wurde zum Handelsschluss erneut abverkauft. Der Tagesschluss lag unter der psychologisch wichtigen Marke von 25.000 Punkten.

Nasdaq Kennzahlen im Überblick

Kennzahl 04.02. 03.02. Tageshoch 25.425 25.936 Tagestief 24.697 25.128 Tagesschluss 24.897 25.238 Range (Punkte)* 728 808

*Betrachtungszeitraum: 08:00-22:00 Uhr Rot - niedrigere Kurse im Jahresvergleich zum Vortag, Grün - höhere Kurse...

