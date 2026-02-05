EQS-News: Voltage Energy Group / Schlagwort(e): Miscellaneous

CHAPEL HILL, North Carolina, 5. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Voltage Energy Group ("Voltage Energy"), ein führender Anbieter von Solar- und Clean Energy-Lösungen mit Sitz in den USA, gab heute den Aufbau einer neuen Produktionsstätte in den USA und Fortschritte bei der Einrichtung seines globalen Hauptsitzes in Roxboro, North Carolina, bekannt. Dazu gehören der Erwerb und die Aufwertung eines 72 Hektar großen Grundstücks mit einer Produktionsfläche von 22.861 Quadratmetern. Dieser Schritt spiegelt die seit langem verfolgte Strategie des Unternehmens wider, seine globalen Aktivitäten ausgehend von seinen amerikanischen Wurzeln aufzubauen und zu skalieren. Voltage Energy wurde 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chapel Hill, North Carolina. Das Unternehmen bietet weltweit Electrical-Balance-of-Systems-Lösungen (EBOS) für Solarprojekte an. Nach Inbetriebnahme der Anlage in Roxboro soll sie der globale Hauptsitz des Unternehmens werden. Es wird erwartet, dass mit dem Hochfahren des Betriebs lokale Beschäftigungsmöglichkeiten geschaffen und die Wirtschaft der Region durch einen dauerhaften Betrieb und kontinuierliches soziales Engagement unterstützt werden. Zur Absicherung dieses langfristigen Wachstumsplans wird Voltage Energy in den nächsten drei Jahren ein hohes Investitionsniveau beibehalten, um die Betriebstätigkeit auszubauen und nachhaltige wirtschaftliche sowie gesellschaftliche Vorteile zu erzielen. "North Carolina war schon immer die Heimat von Voltage Energy", sagte Bob Slack, CTO von Voltage Energy. "Durch die Erweiterung unserer Produktionsfläche und die Planung unseres zukünftigen globalen Hauptsitzes hier, verstärken wir unser Engagement für Kunden, Partner und die lokale Gemeinschaft und unterstützen gleichzeitig das langfristige Wachstum des Sektors für saubere Energie." Ray Jeffers, Abgeordneter der Generalversammlung von North Carolina, erklärte: "Der Kauf dieser stillgelegten Produktionsstätte durch Voltage ist ein starkes und ermutigendes Signal für den Person County und seine Bewohner. Die Revitalisierung eines bestehenden Standorts nutzt unsere lokale Infrastruktur intelligent und schafft neue Arbeitsplätze. Der Person County blickt auf eine lange Industrietradition zurück - diese Investition stützt sich genau darauf. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit allen Beteiligten, um dieses Projekt zum Erfolg zu führen und die Wirtschaftskraft unseres Wahlbezirks nachhaltig zu stärken." Kyle Puryear, Vorsitzender des örtlichen Regionalgremiums (Person County Board of Commissioners), sagte: " Ich bin stolz, Voltage Energy im Namen des Person County Board of Commissioners in unserer Gemeinschaft willkommen zu heißen. Wir sind dankbar, dass Voltage unseren Landkreis als Standort für seine Geschäftstätigkeit gewählt hat, und freuen uns auf eine lange und erfolgreiche Partnerschaft. Die Ansiedlung des Unternehmens wird wertvolle Arbeitsplätze schaffen, unsere Steuerbasis stärken und auf unsere laufenden Bemühungen einzahlen, innovative Industrien für einen diversifizierten Produktionssektor anzuziehen, um unsere lokale Wirtschaft auszubauen." Cynthia Petty, Bürgermeisterin der Stadt Roxboro, sagte: "Ich bin bestrebt, eng mit Voltage zusammenzuarbeiten und sie auf jede erdenkliche Weise zu unterstützen. Ich heiße Sie nochmals herzlich willkommen". Jody Blackwell, Dekan für Technik- und Fertigungsprogramme am Piedmont Community College, sagte: "Wir freuen uns, dass Voltage Energy gegenüber dem Piedmont Community College Süd-Campus und unserem Handwerkszentrum eröffnet. Voltage wird neue Möglichkeiten und eine frische Energie in unser Campusgebiet bringen. Diese neue Präsenz wird unsere Partnerschaft mit der lokalen Industrie stärken und zusätzliche Chancen für die Ausbildung von Studenten, die Beschäftigung und das Wachstum unserer Gemeinschaft schaffen. Wir sind erfreut, dass Voltage sich für unsere Region entschieden hat und freuen uns, ihnen zu Beginn dieser neuen Partnerschaft unsere Unterstützung anbieten zu können". Über Voltage Energy Group Die Voltage Energy Group ("Voltage Energy") ist ein weltweit führender Anbieter von Verkabelungslösungen für Photovoltaik-Großanlagen. Das Unternehmen wurde 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chapel Hill, North Carolina, sowie seine europäische Zentrale in Frankfurt, Deutschland. Voltage Energy verzeichnet ein stetiges, jährliches Wachstum und liefert innovative, wirtschaftlich optimierte Technologien zur Steigerung von InstallationsEffizienz, Sicherheit und langfristiger Leistungsfähigkeit. Das Unternehmen legt besonderen Wert auf exzellenten Service und unterstützt eine reibungslose Projektabwicklung durch moderne Visualisierungstools wie 3D-Renderings, 360-Grad-Rundgänge und Virtual-Reality-Trainings. Das Kernportfolio umfasst die flexibel anpassbaren Systeme LYNX, ALEX und IBEX, die sich zu maßgeschneiderten Lösungen kombinieren lassen. Durch die agile Anpassung an individuelle Kundenanforderungen unterstreicht Voltage Energy seine Kundenorientierung und den konsequenten Fokus auf nachhaltigen Erfolg. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2875909/Voltage_Energy_Planned_Global_Headquarters_in_Roxboro.jpg

