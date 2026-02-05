6. Februar - US-Jobdaten setzen den Schlusspunkt der WocheZum Finale der Woche steht die Makroseite im Rampenlicht: Der US-Arbeitsmarktbericht wirkt wie ein Schalter für Zinsen, Dollar und Risikoappetit. Entscheidend ist weniger die Zahl selbst als die Reaktion der Anleihemärkte - sie gibt die Richtung für Aktien vor. TERMINE UNTERNEHMEN06:30 JPN: Toyota, Q3-Zahlen06:30 FRA: Societe Generale, Jahreszahlen07:00 NOR: Telenor, Jahreszahlen07:30 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
