ARD und ZDF haben ihren Vertrag mit dem Deutschen Skiverband (DSV) um vier Jahre bis zur Saison 2029/2030 verlängert. Die von der gemeinsamen Sportrechteagentur SportA verhandelte Vereinbarung sieht vor, dass die öffentlich-rechtlichen Sender auch zukünftig alle DSV-Weltcupveranstaltungen im Ski alpin, Skispringen, Langlauf, in der Nordischen Kombination, im Ski Cross, Freestyle, Snowboard sowie die Biathlon World Team Challenge live oder in Zusammenfassungen übertragen können. Der Vertrag beinhaltet neben den TV-Rechten auch sämtliche Onlinerechte sowie die Hörfunkberichterstattung.Die Fortsetzung der erfolgreichen Zusammenarbeit mit dem DSV sichert ARD und ZDF unter anderem sportliche Top-Ereignisse wie die Vierschanzentournee der Frauen und Männer in Deutschland oder die Kandahar-Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen. Alle Wintersportinteressierten können damit auch zukünftig bei ARD und ZDF die Entscheidungen in den DSV-Wettbewerben linear und non-linear mitverfolgen.ZDF-Sportchef Yorck Polus: "Der Wintersport live im ZDF bleibt eine Erfolgsgeschichte: Auch in dieser Saison stehen die Wintersport-Weltcup-Übertragungen bei unserem Publikum erneut hoch im Kurs - im TV ebenso wie im ZDF-Streaming-Portal. Da passt es bestens, dass eine Kontinuität erhalten bleibt: die Vereinbarung mit dem DSV, die unseren Zuschauerinnen und Zuschauern auch in den nächsten vier Jahren garantiert: Die Top-Wintersport-Veranstaltungen in Deutschland sind weiterhin live im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen."ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky: "Die Wintersport-Übertragungen im Ersten und in der ARD Mediathek sind nach wie vor sehr beliebt bei unserem Publikum. Das sehen wir Winter für Winter an den erfolgreichen Zuschauerzahlen im TV, aber auch an den stetig anwachsenden Nutzungszahlen in der ARD Mediathek. Das Interesse an unseren Angeboten auf allen anderen Plattformen - sei es sportschau.de oder seien es unsere Social-Media-Kanäle - ist ebenfalls sehr hoch. Es freut uns deshalb sehr, dass wir die Vereinbarung mit dem DSV verlängern und damit einen wichtigen und attraktiven Bestandteil unseres Wintersportportfolios über alle Verbreitungswege sichern konnten."Der Abschluss des Vertrages steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der bei den Rundfunkanstalten jeweils zuständigen Gremien.