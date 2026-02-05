Beim AI Chatbot Claude wird es keine Werbung geben. Anthropic erklärt das und nutzt dafür ironischerweise Werbung - die auch noch OpenAIs Ad-Pläne für ChatGPT ins Visier nimmt. Auf ChatGPT gibt es demnächst Werbung. Bei Claude wird das nicht der Fall sein. "There are many good places for advertising. A conversation with Claude is not one of them", erklärt das KI-Unternehmen Anthropic in einem Blogpost. Man wolle Claude als KI für Deep Thinking und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
