Hyundai hat die Produktion des Kona Electric für die USA pausiert, wodurch der Stromer dort das Modelljahr 2026 überspringen wird. Die Südkoreaner sind nicht der einzige Hersteller, die bei einem Elektromodell ein Modelljahr auslassen. Das berichtet das US-Portal Car and Driver unter Berufung auf einen Hyundai-Sprecher. Derzeit seien "ausreichend Lagerbestände des Kona Electric des Modelljahres 2025 vorhanden, um die Verbrauchernachfrage zu decken", ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net