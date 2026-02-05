Hamburg (ots) -Im Restaurant 100/200 Kitchen beginnt das Jahr nicht zwangsläufig mit dem Kalenderblatt, sondern mit einem Wechsel der Landschaft. Mit dem Menü "Feld & Flur" startet das Zwei Sterne Restaurant in einen neuen kulinarischen Zyklus, einen Kreislauf aus vier Jahreszeiten, vier Perspektiven auf Geschmack und einer Küche, die fühlbar macht was die Natur in Hamburg und Metropolregion gerade erzählt.Vier Jahreszeiten. Vier Menüs. Ein Kreislauf.Im 100/200 folgt die Dramaturgie des Genusses keinem Trend, sondern der Natur. Das Jahr ist in vier Menüs gegliedert, die sich fortlaufend wiederholen und doch nie gleich sind.Feld & Flur bildet den Auftakt am 6. Februar. Es folgen Wasser & Salz, die vegetarische Saison sowie Feuer & Rauch.Jede dieser Phasen steht für eine eigene kulinarische Welt. Die Lebensmittel, Aromen und Bedürfnisse verändern sich mit der Landschaft, mit Licht, Temperatur und Verfügbarkeit. Gäste bekommen so viermal im Jahr einen neuen Anlass, das 100/200 zu besuchen und jedes Mal eine andere Handschrift derselben Haltung.Zwei Sterne, ein Grüner Stern und eine klare VerantwortungAusgezeichnet mit zwei Michelin Sternen und dem Grünen Stern für Nachhaltigkeit versteht sich das Restaurant als Sprachrohr zwischen Erzeugern und Gästen. Eigentümer und Küchenchef Thomas A. Imbusch schafft etwas außergewöhnliches in dem er alltägliche Lebensmittel zelebriert. Zum einen durch die Selektion der selben, zum anderen dadurch dass er es schafft aus so vertrauten Geschmackbilder komplett neu entstehen zu lassen.Es geht nicht um Inszenierung von Luxus, sondern um die Präzision des Ursprungs. Um Produkte, die im richtigen Moment geerntet, gefangen oder verarbeitet werden. Und um eine Küche, die diese Qualität nicht überdeckt, sondern fühlbar macht.Konzeptionelle Tiefe und echte ZugänglichkeitDas 100/200 ist ein Ort für Menschen, die sich in Aromen verlieren möchten. Für Gäste, die Details lesen wie andere Gedichte. Gleichzeitig ist es ein Ort, der niemanden ausschließt.Fine Dining wird hier nicht als Distanz verstanden, sondern als Einladung. Die Küche ist komplex, doch die Haltung bleibt offen. Jeder Abend soll ein Erlebnis sein, das trägt, unabhängig davon, ob man regelmäßig Sterne Restaurants besucht oder zum ersten Mal in diese Welt eintaucht.Gastfreundschaft als gelebte PerspektiveIm 100/200 wird Gastlichkeit nicht behauptet, sondern trainiert durch Perspektivwechsel. Jede Saison erleben alle Mitarbeitenden das Menü selbst als Gäste. Sie sitzen am Tisch, durchlaufen den Abend, spüren Abläufe, Atmosphäre und Wirkung.Dieses Erleben formt den Servicegedanken ebenso wie das ständige Hören auf Rückmeldungen der Gäste. So entsteht ein Restaurant, das nicht nur ein Konzept verfolgt, sondern sich kontinuierlich an der Realität seiner Besucher ausrichtet. Die mehrfach ausgezeichnete Gastgeberin und Spitzensommelier Sophie Lehmann schafft es immer wieder die Balance zwischen Erwartung des Gastes und Neuerungen der Gastgeber zu finden.Mehr als ein Essen: Ein Moment außerhalb des AlltagsEin Abend im 100/200 ist gedacht als Auszeit. Als bewusster Schritt aus dem Gewöhnlichen. Hier darf gefeiert, innegehalten, getröstet oder gestaunt werden. Genuss wird nicht als Konsum verstanden, sondern als Form von Lebensfreude.Es geht nicht um Sättigung, sondern darum Erinnerungen zu schaffen.GLORIE- Modern und zeitlos dà la carteMit dem Restaurant GLORIE, ausgezeichnet mit einem Michelin Stern, ergänzt eine klassisch modern interpretierte Küche das gastronomische Spektrum. Auch hier stehen Produktqualität, handwerkliche Präzision und aufrichtige Gastfreundschaft im Mittelpunkt, in einer anderen Tonlage, aber mit derselben Überzeugung.FaktenRestaurant 100/200 Kitchen, HamburgZwei Michelin Sterne, ein Grüner SternSaisonstart "Feld & Flur": 6. FebruarKulinarisches Konzept: Vier saisonale Natur Menüs im jährlichen ZyklusRestaurant GLORIE, HamburgEin Michelin SternKüchenstil: Klassisch modern interpretiertÜber 100/200 Kitchen und GLORIEBeide Restaurants stehen für eine Küche, die Qualität, Herkunft und Handwerk in den Mittelpunkt stellt. Ihre Philosophie verbindet kulinarische Präzision mit einer offenen, zeitgemäßen Form der Gastfreundschaft. Ziel ist es, Räume zu schaffen, in denen Genuss als bewusster Moment erlebt wird, geprägt von Saison, Haltung und echter Nähe zum Gast.Pressekontakt:Sophie Lehmannpresse@100200.kitchenBildmaterial steht Ihnen zur Honorarfreien Nutzung auf unserer Website bereit.Original-Content von: 100/200.kitchen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135110/6211298