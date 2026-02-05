© Foto: adobe.stock.comBrent-Öl rückt gleich zu Jahresbeginn 2026 in den Fokus der Anleger. Nicht nur geopolitische Risiken treiben den Ölpreis an - kann Brent-Öl jetzt aus dem Schatten von Gold und Silber treten?Brent-Öl 2026 startet stark ins Jahr 2026 - Anleger setzen wieder auf Öl Im letzten Jahr war das Handelsgeschehen am Ölmarkt von anhaltenden Sorgen hinsichtlich eines Überangebots geprägt. Die Ölpreisentwicklung ließ zu wünschen übrig. Im Ergebnis taumelte der Brent-Ölpreis in Richtung 60 US-Dollar. Brent-Öl stand ganz im Schatten der haussierenden Edel- und Industriemetalle. Gold, Silber, Platin, Palladium aber auch Kupfer und Zink brannten vor allem im vierten Quartal 2025 ein Preisfeuerwerk …Den vollständigen Artikel lesen
