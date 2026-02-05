FUCHS übernimmt die bislang von OPET gehaltenen 50 % am Joint Venture OPET FUCHS vollständig und wird damit alleiniger Eigentümer. Das Unternehmen firmiert künftig unter FUCHS LUBRICANTS TÜRKIYE. Der Abschluss der Transaktion wird bis Ende April 2026 erwartet. Fuchs: Strategische Bedeutung des türkischen Marktes Für FUCHS ist die Türkei ein Schlüsselmärkt in der EMEA-Region - mit: starkem Industriesektor relevanter Basis im Bereich OEM, Mining wachsendem Automotive Aftermarket Mit der vollständigen Übernahme kann FUCHS: schneller und konsequenter strategische Entscheidungen treffen Wachstumschancen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
