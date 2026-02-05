DJ Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe kräftig gestiegen

DOW JONES--Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 31. Januar deutlich zugelegt. Im Vergleich zur Vorwoche stieg die Zahl der Anträge auf saisonbereinigter Basis um 22.000 auf 231.000, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg auf 212.000 vorhergesagt.

Für die Vorwoche wurde der Wert mit 209.000 bestätigt. Der gleitende Vierwochendurchschnitt erhöhte sich gegenüber der Vorwoche um 6.000 auf 212.250.

In der Woche zum 24. Januar erhielten 1,844 Millionen Personen Arbeitslosenunterstützung. Dies war eine Zunahme gegenüber der Vorwoche um 25.000.

February 05, 2026 08:36 ET (13:36 GMT)

