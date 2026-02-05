DJ MÄRKTE USA/Erneute Abgaben - Alphabet-Aktie schwach

DOW JONES--An den US-Börsen zeichnen sich zur Eröffnung am Donnerstag erneut Verluste ab. Der Future auf den S&P-500 reduziert sich um 0,6 Prozent. Der Nasdaq-Future verliert 0,9 Prozent. Damit dürften sich die Abgaben vom Vortag fortsetzen. Denn die Verunsicherung mit Blick auf die Softwarebranche dauert an. Aktien des Sektors waren in den vergangenen Tagen abverkauft worden, nachdem das KI-Unternehmen Anthropic ein Zusatzmodell für seinen Chatbot Claude vorgestellt hatte, das auch juristische Aufgaben übernehmen kann. Am Markt sieht man dadurch das Geschäftsmodell der Anbieter von Software-as-a-Service gefährdet.

Zudem standen vor der Startglocke die Zinsentscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) und der Bank of England (BoE) an. Beide haben den Leitzins wie erwartet bestätigt. Die BoE senkte zwar ihre Prognosen für Wachstum und Inflation, signalisierte aber eine erneute Senkung, sollten Anzeichen darauf hindeuten, dass sich der Lohnanstieg auf ein Tempo verlangsamt, das helfen würde, die Preise zu dämpfen. Mit Spannung wird nun vor allem auf die Pressekonferenz mit EZB-Präsident Christine Lagarde gewartet.

An US-Konjunkturdaten wurden die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche veröffentlicht. Diese sind im Vergleich zur Vorwoche auf saisonbereinigter Basis um 22.000 auf 231.000 gestiegen. Volkswirte hatten einen Anstieg auf 212.000 erwartet. Am Vortag war bereits der ADP-Arbeitsmarktbericht für den privaten Sektor hinter der Prognose geblieben. Nach der Startglocke folgen noch Daten zu den offenen Stellen. Die eigentlich für Freitag geplante Veröffentlichung des offiziellen Arbeitsmarktberichts für Januar war wegen des Haushaltsstreits zunächst abgesagt worden, wird nun aber am Mittwoch kommender Woche nachgeholt.

Unternehmensseitig hat die Google-Mutter Alphabet mit den Zahlen zum vierten Quartal die Erwartungen des Markts übertroffen. Kritisch sehen Anleger aber die Investitionspläne des Unternehmens. Dieses will in diesem Jahr 175 bis 185 Milliarden Dollar, unter anderem in den Ausbau von High-End-Datenzentren und KI-Chips, investieren. Das wäre etwa doppelt so viel wie im Vorjahr und erheblich mehr, als Analysten erwartet hatten. Die Aktie fällt im vorbörslichen Handel um 3,9 Prozent.

Anleger warten nun gespannt auf die Zahlen von Amazon nach Handelsschluss am Donnerstag. Auch für den E-Commerce-Riesen ist KI ein zentraler Bestandteil der Unternehmensstrategie.

Derweil brechen die Aktien von Qualcomm um 9,3 Prozent ein. Der Chiphersteller hat zwar im ersten Geschäftsquartal besser abgeschnitten als erwartet, mit der Umsatzprognose für das laufende Quartal jedoch die Konsenserwartung verfehlt.

Arm fallen um 3,1 Prozent. Der Software-Konzern hat ebenfalls starke Zahlen vorgelegt, allerdings einen enttäuschenden Ausblick gegeben. Bei Snap (+1,7%) stören sich die Investoren nicht an der unter dem Konsens liegenden Umsatzprognose für das laufende Quartal, nachdem der Snapchat-Betreiber für das vierte Quartal ein Umsatzwachstum von 10 Prozent gemeldet hat.

Der Gewinn des Öl-Konzerns Conocophillips ist im vierten Quartal aufgrund niedrigerer Preise gesunken, was durch eine höhere Produktion nur geringfügig ausgeglichen wurde. Die Aktie verliert 1,5 Prozent.

Am Devisenmarkt legt der Dollar-Index um 0,1 Prozent zu. Der Greenback werde gestützt von lobenden Worten von US-Präsident Donald Trump für Gespräche mit seinem chinesischen Gegenpart Xi Jinping, heißt es. Die Notierungen der US-Anleihen zeigen sich etwas fester. Die Zehnjahresrendite verliert 4 Basispunkte auf 4.24 Prozent.

Der leicht festere Dollar drückt derweil die Rohstoffpreise. Das Barrel Rohöl der US-Sorte WTI verbilligt sich um 2,1 Prozent. Die Feinunze Gold ermäßigt sich um 1,8 Prozent.

