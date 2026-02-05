2026 im Fokus der BaFin: Kapitalbildende Lebensversicherungen mit hohen Kosten, die Rentenbezugsphase von Lebensversicherungen, die drohende Überschuldung der Verbraucher, Finfluencer, zentrale Finanzmarktrisiken sowie die Trends Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Geopolitik. Kürzlich hat die BaFin ihren Bericht "Risiken im Fokus" für das Jahr 2026 veröffentlicht. Darin identifiziert sie insgesamt sechs Gefahren für Finanzunternehmen sowie drei Trends, die den Finanzsektor nachhaltig prägen. Erstmals ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact