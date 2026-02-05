Actien-Börse

Actien-Börse Nr. 06

Der Spezialist für Software im Bau mit Schwerpunkt Ingenieurswesen wurde rd. halbiert, von 139 auf rd. 72 €. Die Ergebnisse sind überzeugend, aber in der Dynamik beschränkt. Mit der Halbierung des Kurses erreicht die Aktie jetzt einen vernünftigen Einstieg.Gewinntaxe 2,42 € je Aktie in diesem Jahr führt noch immer zu einem KGV von über 30, doch darin steckt eine besondere Wachstumsprämie von 30 %. Sie beruht auf den Akquisitionszielen von NEMETSCHEK in den USA. Dann ist eine Erweiterung des Umsatzes von zurzeit rd. 1 Mrd. € auf bis zu 1,3 Mrd. € eingepreist. Kaufbasis 68/71,50 € ist die Leitlinie.