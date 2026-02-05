Gold gilt seit Jahrhunderten als sicherer Hafen in stürmischen Zeiten. Doch wer physisches Gold kaufen möchte, sollte bedenken, dass auch im Edelmetallhandel Risiken lauern, die teure Fehler nach sich ziehen können. Eine der wichtigsten Regeln lautet: Echte Schnäppchen gibt es bei Gold eher nicht. Kein seriöser Händler verkauft weltberühmte und besonders liquide Marken wie etwa die Krügerrand-Münzen unter dem aktuellen Materialwert. Minimale Abschläge ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE