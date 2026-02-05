Der neue Online-Marktplatz bringt KI-Agenten und menschliche Arbeitskräfte zusammen. Der Entwickler Alexander Liteplo reagiert damit auf ein zentrales Problem - nämlich auf die fehlende physische Präsenz. KI-Agenten sorgen nicht nur dafür, dass Arbeitsplätze abgebaut werden - sie schaffen offenbar auch neue. Wie Digital Trends berichtet, ist mit Rent A Human vor wenigen Tagen ein neuer Online-Marktplatz an den Start gegangen. Hier können KI-Agenten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
