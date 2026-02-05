TEHERAN/BERLIN (dpa-AFX) - Die iranischen Revolutionsgarden (IRGC) haben nach Angaben der ihnen nahestehenden Nachrichtenagentur Fars eine neue ballistische Rakete namens "Chorramschahr 4" in Stellung gebracht. Fars bezeichnet sie als eine der fortschrittlichsten Raketen des Landes. Die Reichweite soll rund 2.000 Kilometer betragen, die Nutzlast mehr als eine Tonne Sprengstoff. Zudem meldete die Agentur die Einweihung einer neuen unterirdischen Raketenstadt in der Raumfahrtzentrale der Revolutionsgarden.

Besonders bedeutsam ist ein gemeldeter Wandel in der Militärdoktrin des Irans. Demnach hat Teheran nach dem sogenannten "Zwölf-Tage-Krieg" mit Israel im Juni 2025 seine bislang defensive Ausrichtung aufgegeben und verfolgt nun eine offensive Strategie. Die Stationierung der neuen Raketen soll die Fähigkeit zu massiven Erst- oder Vergeltungsschlägen demonstrieren.

Die USA fordern von der iranischen Regierung seit langem eine Änderung ihres Raketenprogramms. So soll unter anderem die Reichweite ballistischer Raketen begrenzt werden.

Der Iran berichtet regelmäßig über neue Rüstungsgüter und erfolgreiche Tests. Die Angaben lassen sich jedoch nicht unabhängig überprüfen. Nach offiziellen Angaben verfügt das Land über mehrere Raketentypen mit Reichweiten von bis zu 2.000 Kilometern. Damit könnte der Iran sowohl Ziele in Israel als auch US-Stützpunkte in der Region erreichen./pey/str/DP/jha