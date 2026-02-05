Traunstein (ots) -Mit dem geplanten Bau eines netzdienlichen Batteriespeichers nach EnWG § 11a setzt MaxSolar GmbH einen weiteren wichtigen Meilenstein für ein zukunftsfähiges, resilientes Stromnetz. Der Speicher im bayerischen Landkreis Cham mit einer Leistung von 5 Megawatt (MW) und einer Kapazität von 25 Megawattstunden (MWh) wird ab Mai 2026 errichtet und soll im Oktober 2026 in Betrieb gehen. Es handelt sich um den ersten netzdienlichen Speicher nach § 11a EnWG in dieser Ausprägung.Die Entrix GmbH übernimmt die KI-gestützte Vermarktung und Optimierung des Batteriespeichers. Durch intelligente Handels- und Einsatzstrategien wird sichergestellt, dass der Speicher sowohl systemdienlich als auch wirtschaftlich optimal eingesetzt wird.Der Batteriespeicher kann rechnerisch den Strombedarf von rund 5.000 durchschnittlichen Haushalten für einen Tag decken und leistet gleichzeitig einen wesentlichen Beitrag zur Stabilisierung des lokalen Stromnetzes. Durch seine netzdienliche Betriebsweise hilft der Speicher, notwendige Netzausbaumaßnahmen zu vermeiden oder deutlich zu reduzieren - und damit auch Netzausbaukosten zu senken."Mit Entrix haben wir einen starken Partner für dieses deutschlandweit einzigartige Projekt gewonnen. Die Zusammenarbeit ermöglicht es uns, Batteriespeicher auch unter anspruchsvollen Netzbedingungen wirtschaftlich und zuverlässig zu betreiben", so Christoph Strasser, CEO MaxSolar."Mit dem Projekt Wutzldorf zeigen wir, wie Batteriespeicher Netzengpässe reduzieren und die Systemstabilität erhöhen können. Dieser Ansatz bietet eine kosteneffiziente und skalierbare Möglichkeit, Energiespeicher in Regionen mit begrenzter Netzkapazität zu realisieren. Wir freuen uns, gemeinsam mit MaxSolar Deutschlands erstes netzdienliches Projekt zu realisieren", sagt Steffen Schülzchen, CEO von Entrix.Die netzdienliche Betriebsführung des Speichers ist gezielt auf die Bedürfnisse des Stromnetzes ausgerichtet:In Zeiten hoher Photovoltaik-Einspeisung, insbesondere während der sommerlichen Mittagsspitzen, wird überschüssiger Strom aufgenommen und gespeichert. Dadurch wird das lokale Netz spürbar entlastet. In den Morgen- und Abendstunden, wenn die Netzlast besonders hoch ist, wird der Speicher so betrieben, dass kein zusätzlicher Strom aus dem Netz bezogen wird.Dieses Betriebsmodell zeigt, dass wirtschaftlicher Betrieb und Netzdienlichkeit miteinander vereinbar sind. Der Speicher trägt nicht nur zur Netzstabilität bei, sondern lässt sich gleichzeitig marktorientiert und effizient betreiben.Mit dem Projekt demonstrieren MaxSolar und Entrix, wie Batteriespeicher als zentrale Komponente energieeffizienter Netze wirken können - als Bindeglied zwischen erneuerbarer Energieerzeugung, Netzstabilität und wirtschaftlicher Effizienz.Über MaxSolar GmbH:Als ganzheitlicher Infrastrukturentwickler und Betreiber deckt die 2009 gegründete MaxSolar mit Hauptsitz in Traunstein die gesamte Wertschöpfungskette der neuen Energiewirtschaft ab. Mit erneuerbaren Energien, flexiblen Speicherlösungen und regionalen Wärme- und Mobilitätskonzepten stärkt MaxSolar die Resilienz der Versorgung und Wettbewerbsfähigkeit von Industrie-, Techunternehmen sowie Kommunen.Zudem bietet MaxSolar Power Purchase Agreements (PPAs) für eine langfristige und planbare Versorgung mit grünem Strom. Mit einer Projektpipeline von 6,1 Gigawatt und sechs Standorten in Deutschland ist MaxSolar sowohl regional als auch national aktiv.Über Entrix GmbH:Wir sind Energiehändler und Marktführer für die Vermarktung von flexiblen Energiesystemen in Europa.Entrix bietet zusätzlich zu Stromhandel basierend auf künstlicher Intelligenz, innovative Produkte zu langfristiger Umsatzabsicherung und netzdienlichen Steuerung von Batteriespeichern. Mit unserem Rundum-Sorglos-Paket begleiten wir unsere Kunden über alle Projektphasen von der technischen Auslegung und Integration, über die kontinuierliche Optimierung bis zur 24/7 Betreuung im laufenden Betrieb - inklusive Anpassung an Marktveränderungen und Erschließung neuer Erlöspotenziale.Mit über 2,8 GW und 8,1 GWh sowie 61 Batteriespeichern unter Vertrag ist Entrix in Deutschland, Polen, Italien, Spanien und Portugal aktiv und mit Büros in München, Warschau, Mailand und Madrid vertreten. Entrix optimiert als Pionier einen der ersten Batteriegroßspeicher in Deutschland und ist heute der bevorzugte Partner führender Infrastrukturunternehmen wie Encavis, MEAG (Munich Re) sowie eine Vielzahl lokaler Stadtwerke.Pressekontakt:Pressekontakt MaxSolar GmbH:Anastasia Segovia AstorgaStrategy & PoliticsEnergy Partners by MaxSolar GmbHanastasia.segovia-astorga@energypartners.de+49 151 18938015Pressekontakt Entrix GmbH:Jana JustaMarketing LeadEntrix GmbHEmail: press@entrixenergy.comOriginal-Content von: MaxSolar GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170503/6211359