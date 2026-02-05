Die Polizei in Baden-Württemberg testet erstmals eine batteriegepufferte Schnellladesäule für Elektrofahrzeuge. Es handelt sich um das Modell ChargePost von ADS-TEC Energy und damit einer Firma, die aus Nürtingen und somit ebenfalls aus Baden-Württemberg stammt. ADS-TEC Energy hatte das Schnellladesystem ChargePost im Mai 2022 vorgestellt und Ende 2022 dann die Bestellbücher geöffnet. Die Idee des Produkts: Mit Hilfe eines Batteriespeichers hohe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net