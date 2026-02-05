Phoenix Contact stellt eine CCS-Ladedose vor, die mit einer integrierten Ladesteuerung aufwartet. Damit vereint das Bauteil bis dato getrennte Funktionen. Der "CHARX connect advanced" soll ab dem dritten Quartal 2026 in Serie verfügbar sein. Musterexemplare für OEMs sind bereits erhältlich. Phoenix Contact präsentiert ein neues Ladesystem, das fahrzeugseitig verbaut wird und durch seine hohe Integration "Platz spart, externe Steuergeräte ersetzt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
