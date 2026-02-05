An der Wall Street laufen die Vorbereitungen auf ein raueres Marktumfeld auf Hochtouren. Insider verkaufen so viel wie seit fünf Jahren nicht mehr und die Cashquote der globalen Fondsmanager ist auf ein historisches Tief gefallen. Genau diese Kombination gilt als klassisches Warnsignal kurz vor größeren Marktverwerfungen. Die Parallelen zum Vorfeld des Corona-Crashs sind auffällig: Auch damals zogen sich Insider frühzeitig zurück, während Fondsmanager nahezu voll investiert waren. Als die Kurse ...Den vollständigen Artikel lesen ...
