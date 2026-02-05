Es darf weiter gezittert werden: Kurz vor der Handelseröffnung in den USA zeigen die Märkte auch am heutigen Donnerstag klare Risikosignale. Schwache Arbeitsmarktdaten, die höchste Zahl angekündigter Stellenstreichungen seit 2009 und neue Zweifel an der Tech-Rally belasten die Stimmung. Futures geben nach, Renditen fallen, der Dollar verliert an Boden.Futures im Minus, Renditen fallen: An den Terminmärkten dominieren die Verkäufer. S&P-500-Futures liegen rund 0,5 Prozent im Minus, der Nasdaq 100 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
