München (ots) -Am 21. und 22. April präsentieren die MEDIENTAGE MÜNCHEN das neue MTM SPECIAL AI & MEDIA. Im Fokus steht der Einsatz von KI in TV, Film und der Medienproduktion. Auf der Bühne sprechen unter anderem Dr. Helge Fuhst (Axel Springer / PREMIUM-GRUPPE), Dr. Marc Al-Hames (Hubert Burda Media), Dr. Katja Wildermuth (BR) und Oliver Berben (Constantin Film). Veranstaltungsort ist die Hochschule für Fernsehen und Film (HFF) in München.AI & MEDIA bringt Entscheider:innen mit KI-Expert:innen auf eine gemeinsame Bühne. Rund 60 Speaker sprechen an zwei Tagen in Panels und Masterclasses darüber, was technologisch bereits möglich ist und was 2026 noch kommen wird. Wie verändert Künstliche Intelligenz Strategien, Budgets und Arbeitsplätze? Welchen rechtlichen Fragen stehen Film-, Fernseh- und Content-Produktionen gegenüber? Wie kann KI Kreativität fördern, statt sie zu ersetzen? Stefan Sutor, Geschäftsführer der Medien.Bayern und Veranstalter der MEDIENTAGE MÜNCHEN eröffnet gemeinsam mit Yoko Higuchi-Zitzmann die zweitägige Konferenz. Die Filmproduzentin und KI-Expertin ist Co-Kuratorin und Co-Gastgeberin von AI & MEDIA.Axel Springer/ PREMIUM-GRUPPE, Constantin Film, Hubert Burda Media, Sky, LEONINE, RTL Group und PROMPTR sind Teil von AI & MEDIAVon KI-gestützten Blockbustern über hyper-personalisierte Angebote bis zu Monetarisierung - der Gipfel thematisiert die zentralen Herausforderungen und Chancen der Bewegtbildbranche. Hierzu spricht Dr. Helge Fuhst in der Eröffnungs-Keynote. Der bisherige Leiter der ARD-tagesthemen gab kürzlich seinen Wechsel zu Axel Springer bekannt und übernimmt den Vorsitz der Chefredaktionen der PREMIUM-GRUPPE (POLITICO, WELT, Business Insider). Es diskutieren außerdem Oliver Berben (Vorstandsvorsitzender, Constantin Film) und Dr. Marc Al-Hames (Vorsitzender des Verwaltungsrats, Hubert Burda Media). Weitere Speaker der Eröffnung werden in Kürze bekannt gegeben.Das anschließende Programm von AI & MEDIA taucht in die Praxis ein: Elke Walthelm (COO & MD, Sky Deutschland), Medienminister Dr. Florian Herrmann und Jan Peter Lacher (Senior VP Content & Business Development, RTL Group) diskutieren über aktuelle KI-Trends und die Frage, ob "Made by Humans" künftig zum Qualitätsmerkmal wird. Darüber hinaus beleuchtet die Konferenz KI-Lösungen für die Filmbranche sowie Storytelling-Formate für die "Generation Smartphone". Über hybride Workflows sprechen u.a. Dr. Georg Ramme (MD & Co-Founder, PROMPTR) und Max Wiedemann (Geschäftsführer, LEONINE Studios & Head of Artificial Intelligence, MEDIAWAN Group). Kritisch hinterfragt werden die Veränderungen durch KI im Journalismus sowie die Folgen für Kreative in Schauspiel und Synchron. Weitere Highlight-Speaker sind Dr. Katja Wildermuth (Intendantin, BR), Otto Steiner (Geschäftsführer, Constantin Entertainment) und Schauspielerin Tomomi Themann (u.a. bekannt aus "Die Schule der magischen Tiere 4"). Die Haupt-Moderation der Veranstaltung übernimmt SZ-Tech-Journalist und Buchautor Jannis Brühl.Programm und Tickets zu AI & MEDIA unter www.medientage.de.Über die MEDIENTAGE MÜNCHENAI & MEDIA (21.-22. April 2026) ist das neue SPECIAL der MEDIENTAGE MÜNCHEN (MTM), eine der führenden Medienfachkonferenzen in Europa. Die MTM finden vom 21.-23. Oktober 2026 statt. Veranstalter ist die Medien.Bayern GmbH (Geschäftsführung: Stefan Sutor (Vors.), Annette Kümmel). Die MEDIENTAGE MÜNCHEN werden gefördert von der Bayerischen Staatskanzlei und der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM).