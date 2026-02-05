Wien/Essen (ots) -Westconnect, das Glasfaser-Infrastrukturunternehmen der E.ON-Gruppe, hat sich für Compax als BSS-Anbieter (Business Support Systeme) und IT-Spezialisten für sein FTTx-Geschäft entschieden. Die Partnerschaft zielt darauf ab, die komplexen kaufmännischen Prozesse hinter dem Glasfaserausbau zu digitalisieren, auf große Volumen zu skalieren und kundenfreundlich auszugestalten. Compax liefert hierfür mit seinem BSS-System "AAX" und seinen IT-Spezialisten das technologische Fundament. Dabei profitiert Westconnect von über drei Jahrzehnten Erfahrung von Compax in der deutschen Telekommunikationsbranche.Westconnect bedient mit seinem Glasfasernetz den ländlichen und städtischen Raum im Westen Deutschlands. Mehr als 600 Kommunen in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Niedersachsen und Hessen wurden bereits erschlossen oder befinden sich aktuell im Ausbau. Um der steigenden Nachfrage bei gleichzeitig effizienten und kundenfreundlichen Prozessen gerecht zu werden, wurde die richtige IT-Software gesucht. Die Kombination aus funktionsstarker und bewährter BSS-Plattform und agiler Zusammenarbeit mit Compax überzeugten das Team von Westconnect."Mit Compax haben wir uns für einen Partner entschieden, der in Europa verwurzelt ist und unsere Bedürfnisse und den deutschen Telekommunikationsmarkt richtig versteht. So können wir unseren Glasfaserausbau weiter voranbringen und immer mehr Kunden ein Telekommunikationsangebot der Spitzenklasse unter der Marke E.ON Highspeed bieten. Wir freuen uns sehr auf die langfristige Zusammenarbeit mit Compax", so Carsten Lagemann, Geschäftsführer von Westconnect."Für uns war entscheidend, einen Partner zu finden, der nicht nur technologisch stark ist, sondern unsere Arbeitsweise teilt. Compax hat uns mit seinem agilen Ansatz, seiner hohen Flexibilität und der Fähigkeit überzeugt, sich sehr schnell auf unsere Anforderungen einzustellen. Besonders beeindruckt hat uns das tiefe Branchenwissen und das ausgeprägte Prozessverständnis des Compax-Teams. Dadurch konnten wir von Anfang an auf Augenhöhe zusammenarbeiten und gemeinsam pragmatische, skalierbare Lösungen für unsere End-to-End-Prozesse im Glasfaserausbau entwickeln", sagt Sascha Prager, Leiter IT und End-to-End Prozessmanagement bei Westconnect.Björn Mahn, CSO von Compax zeigt sich begeistert von dem gemeinsamen Projekt: "Wir sind sehr beeindruckt von der Arbeitsweise und der Zielsetzung bei Westconnect. Mit unserer Branchenerfahrung im Telco-Umfeld und unserer agilen Arbeitsweise können wir die gesetzten Ambitionen ideal unterstützen. Mit dem Glasfaserausbau der Westconnect wird der Wirtschaftsstandort Deutschland in Europa gestärkt. Eine wichtige Mission, auf die unser Team stolz ist und an der wir nun mit vereinten Kräften arbeiten."Die gemeinsame Zusammenarbeit wurde Anfang November 2025 begonnen, erste Teile des Systems werden dieses Jahr produktiv gehen und damit spürbaren Mehrwert für Westconnect und ihre Kunden bringen.Über WestconnectLeistungsstarkes Glasfaser-Internet ist das Rückgrat für digitales Leben und Arbeiten, für Industrie 4.0 und moderne Verwaltung. Die Westconnect GmbH mit Sitz in Essen ist ein Joint Venture der E.ON-Tochter Westenergie und Igneo Infrastructure Partners. Der Glasfaserausbau der Westconnect findet vor allem in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Niedersachsen und Hessen statt. Westconnect hat bereits mehr als zwei Millionen Einwohner*innen sowie Betrieben Zugang zu leistungsstarkem Internet verschafft. Westconnect, Westnetz und E.ON Energie Deutschland gehören zur E.ON-Unternehmensgruppe. Sie arbeiten partnerschaftlich zusammen und bündeln ihre Ressourcen, um Glasfasernetze zu bauen, sicher zu betreiben sowie Kundinnen und Kunden mit leistungsstarken Tarifen zu versorgen.Westconnect verfolgt ein Open-Access-Modell, das einen diskriminierungsfreien Zugang zum Netz ermöglicht. Dadurch können Kunden neben den Produkten der Marke E.ON Highspeed (eon-highspeed.com) auch Angebote von Kooperationspartnern wie 1&1, Vodafone oder Plusnet nutzen.Weitere Informationen finden Sie unter www.westconnect.de und auf eon-highspeed.com.Über CompaxCompax ist ein führender Anbieter von BSS/OSS-Software für die Telekommunikationsbranche. Mit seiner Business-Software-Suite deckt das Unternehmen das gesamte Spektrum an Anforderungen für Geschäftsbereiche wie DSL, FTTH, MVNO und verwandte Branchen ab: Apps und Portale für Bestellstrecken und Selfcare, Produktkatalog, CPQ, Auftragsmanagement, CRM, Contact Center, Abrechnung inkl. Online-Charging, Buchhaltung, Zahlungswesen. Compax ermöglicht es Anbietern neue Produkte, Angebote und Marken schnell zur Markteinführung zu bringen - für B2B, B2C und B2B2X Umfelder. Dabei setzt Compax auf eine erprobte, agile Zusammenarbeitsmethode und arbeitet so mit Spitzenmarken auf der ganzen Welt.Weitere Informationen finden Sie unter www.compax.com