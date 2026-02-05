Berlin (ots) -Morgen werden die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo offiziell eröffnet. Angeführt von Skispringerin Katharina Schmid und Eishockeyspieler Leon Draisaitl als Fahnenträger für Team Deutschland gehen 184 Athletinnen und Athleten an den Start. Wir drücken unserem Team fest die Daumen.Sonja Eichwede, stellvertretende Fraktionsvorsitzende:"Olympische Spiele in Europa haben eine besondere Strahlkraft - das hat Paris 2024 eindrucksvoll gezeigt. Nun richtet sich die Aufmerksamkeit auf Mailand und Cortina, wo Athletinnen und Athleten aus aller Welt zusammenkommen. Für jede Sportlerin und jeden Sportler ist Olympia der Höhepunkt der Karriere - wir wünschen unserem Team spannende Wettkämpfe mit möglichst vielen Medaillen. Wir fiebern als gesamtes Land gemeinsam mit und feuern an.Gerade in einer Zeit großer internationaler Herausforderungen zeigt Olympia, wie Sport verbindet, Begegnung schafft und Zuversicht stiftet. Diese Kraft des Sports hat für uns als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten eine besondere Bedeutung."Bettina Lugk, Sprecherin für Sport und Ehrenamt:"Deutschland ist traditionell stark im Wintersport, und viele unserer Athletinnen und Athleten zählen auch in Mailand und Cortina zu den Medaillenkandidaten. Damit wir diese Erfolge langfristig sichern können, wollen wir in diesem Jahr ein Sportfördergesetz verabschieden - für eine modernere, transparentere und effizientere Spitzensportförderung.Olympische Begeisterung wirkt weit über die Wettkampfstätten hinaus - sie stärkt das Sportland Deutschland und kann Rückenwind für unsere eigene Olympiabewerbung geben. Jetzt gilt unsere volle Unterstützung aber zuerst unserem Team, das unser Land bei diesen Winterspielen hervorragend vertreten wird."Pressekontakt:SPD-Bundestagsfraktion- Die Pressestelle-Telefon: 030 227 52728E-Mail: presse@spdfraktion.deWebsite: www.spdfraktion.deOriginal-Content von: SPD-Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181322/6211380