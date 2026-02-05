DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 6. Februar (vorläufige Fassung)

=== *** 06:25 JP/Toyota Motor Corp, Ergebnis 3Q *** 06:30 FR/Societe Generale SA, Jahresergebnis *** 07:30 DE/Bechtle AG, vorläufiges Jahresergebnis *** 08:00 DE/Handelsbilanz Dezember Handelsbilanz kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: k.A. zuvor: +13,0 Mrd Euro Exporte PROGNOSE: +1,0% gg Vm zuvor: -2,5% gg Vm Importe PROGNOSE: -0,2% gg Vm zuvor: +0,8% gg Vm *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Dezember saisonbereinigt PROGNOSE: -0,2% gg Vm zuvor: +0,8% gg Vm *** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Unternehmensumfrage 10:00 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede im Club der Wirtschaftsjournalisten 10:00 EU/EZB, Ergebnis der Umfrage "Survey of Professional Forecasters" *** 13:00 US/Philip Morris International Inc, Jahresergebnis *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Februar PROGNOSE: 55,0 zuvor: 56,4 - OM/USA und Iran führen im Oman Atomgespräche - US/Fed-Gouverneur Jefferson, Rede bei Event der Brookings Institution ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

