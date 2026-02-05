Q-Gold biegt auf die Zielgerade ein!

Anzeige / Werbung

Bei Q-Gold Resources Ltd. (WKN: A2JBXB) verorten wir den festen Willen, den Inbestriebnahmeprozess selbst zu stemmen. Nun hat man Schlüsselpersonal verpflichtet, das diesen Vorgang immens beschleunigen kann!

QGold Strengthens Management Team with Key Appointments as it Advances The Quartz Mountain Gold Project, Announces Oregon Mine Permitting Developments

Q-Gold Resources Ltd.* (WKN: A2JBXB) freut sich, die Ernennung von Catherine Callaghan zur Direktorin für Genehmigungen und Gemeindeangelegenheiten sowie von Wolfgang (Wolf) Schleiss zum Direktor für Exploration - Quartz Mountain und Great Basin Region - bekannt zu geben. Diese hochkarätigen Neuzugänge bringen unübertroffene Expertise, projektspezifisches Wissen und tiefgreifende lokale Verbindungen mit, um die verantwortungsvolle Entwicklung des Vorzeigeprojekts Quartz Mountain, des Goldprojekts Quartz Mountain in Oregon, USA, voranzutreiben

Catherine Callaghan verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im technischen Bereich und im Genehmigungswesen, darunter eine 36-jährige Karriere (im Ruhestand) beim U.S. Forest Service (USFS). In leitenden Positionen verantwortete sie die Genehmigung komplexer Landnutzungs- und Infrastrukturprojekte auf Bundesland. Besonders wichtig für QGold war ihre direkte Leitung der Genehmigungs- und Überwachungsprozesse für alle Explorationspläne am Quartz Mountain im Auftrag des Fremont-Winema National Forest in den letzten 15 Jahren. Dank ihrer profunden Ortskenntnis und ihres umfassenden regulatorischen Know-hows konnte sie die Projekte deutlich beschleunigen. Catherine lebt in fünfter Generation in Lake County Region in Oregon.

Wolfgang (Wolf) Schleiss - Explorationsleiter - Quartz Mountain und Great Basin Region

Wolf blickt auf über 40 Jahre erfolgreiche Explorationserfahrung in den Bereichen Gold, Edel- und Basismetalle sowie Industrie- und Seltenerdmineralien zurück. Zuletzt war Wolf als Explorationsleiter für Quartz Mountain bei Alamos Gold tätig, wodurch er sich umfassende Kenntnisse über die Lagerstätte, die Geologie und das Potenzial von Angel's Camp aneignete. Er ist staatlich anerkannter Geologe und Mitglied der Society of Economic Geologists.

Aktuelle Entwicklungen im Genehmigungsverfahren in Oregon

Am 28. Januar 2026 genehmigte die US-Bundesregierung das Goldprojekt Grassy Mountain der Paramount Gold Nevada Corp. (NYSE American: PZG) in Oregon.

QGold gratuliert unseren Nachbarn in Oregon zu diesem Meilenstein. Diese Genehmigung durch die Bundesbehörden beweist, dass gut konzipierte Goldminenprojekte die bestehenden regulatorischen Rahmenbedingungen in Oregon erfolgreich meistern können und bestärkt uns in unserem Vorhaben, das Goldprojekt Quartz Mountain voranzutreiben. Peter Tagliamonte, Präsident und CEO von Q-Gold Resources Ltd.* (WKN: A2JBXB)

News Fazit:

Es ist erstaunlich, wie schnell die Grassy Mountain Mine in Oregon genehmigt wurde:

Staatlicher Genehmigungsprozess:

Oktober 2024: Die Environmental Evaluation (EE) wurde genehmigt, was den 225-Tage-Zeitplan für die Erstellung von Entwurfsgenehmigungen auslöste.

Dezember 2025: DOGAMI veröffentlichte den Entwurf des konsolidierten Genehmigungspakets und eröffnete das öffentliche Anhörungsverfahren.

Bundesgenehmigungen (NEPA & FAST-41):

Der Draft Environmental Impact Statement (DEIS) wurde im August 2025 veröffentlicht, gefolgt von einer öffentlichen Kommentierungsfrist im Spätsommer 2025.

Januar 2026: Der Final Environmental Impact Statement (FEIS) und der Record of Decision (ROD) wurden veröffentlicht, womit die Bundesgenehmigung abgeschlossen wurde.

Damit dies auch bei der Quartz Mountain Mine von Q-Gold Resources Ltd.* (WKN: A2JBXB) funktioniert, hat man Catherine Callaghan ins Boot geholt, eine Genehmigungspezialistin, die schon in fünfter Generation genau dort wohnt, wo die Mine entstehen soll, umfassende Kenntnisse über die Region hat und über ihre jahrzehntelange Tätigkeit vermutlich auch über gute Beziehungen zu Gemeinde-, Staats- und Bundespolitik pflegt.

Aber auch dass man Wolf Schleiss gewinnen konnte, projektverantwortlicher Geologe von Alamos Gold für das Quartz Mountain Projekt, der es wahrscheinlich besser kennt als seine Westentasche, ist ein wichtiger Schritt für die Zukunft. Auch wenn man 1,7 Mio. Unzen Gold bereits verifiziert hat, und somit einen In-Situ-Wert von um die 8 Mrd. Da USD sein Eigen nennen darf, gibt es erhebliches Potential, die Ressource zu erweitern!

Wenn sie in Q-Gold Resources Ltd. (WKN: A2JBXB) investieren, dann erwerben sie Anteile an einem Unternehmen, das einen Wert von rund 30 Mio.USD hat aber ein Projekt mit einem Goldwert von 8 Mrd. USD besitzt.

Stan's nächster Homerun: Gold und Silber in Oregon?!

Executive Chairman von Q-Gold Resources Ltd. (WKN: A2JBXB), Stan Bharti, ist dafür bekannt, dass fast alles, was er anpackt, quasi "vergoldet". Sein Geschäftsmodell: Unterbewertete Assets erwerben, entwickeln und verkaufen. Die Liste seiner Erfolge ist lang - ein Auszug:

Desert Sun Mining ging um 450 Mio. an Yamana Gold,

Consolidated Thompson Iron Mines ging für fast 5 Milliarden an Cliffs Natural Resources.

Sulliden Gold hatte fast ein Jahrzehnt lang mit Problemen im Zusammenhang mit Landansprüchen und einem übermächtigen lokalen Drogenbaron zu kämpfen, bevor er eingriff und einen Deal vermittelte.

Avion Gold erlebte 2008 mit der Übernahme der Tabakoto-Goldmine in Mali von der damals angeschlagenen Nevsun Resources eine Transformation.

Allana Potash übernahm ein ehemals produzierendes Kaliprojekt in Eritrea.

Q-Gold Resources Ltd. (WKN: A2JBXB) ist sein aktueller Deal:

Q-Gold Resources Ltd.*

WKN: A2JBXB , TSXV: QGR , ISIN: CA7472695047

Q-Gold Resources Ltd.* (WKN: A2JBXB) verfolgt eine Dual-Asset-Goldstrategie mit Fokus auf kurzfristige Katalysatoren, Ressourcenwachstum und inländische Goldproduktion. Mit der Akquisition des Quartz Mountain Projektes in Oregon in den USA von Alamos Gold (NYSE/TSX: AGI, Börsenwert: 15 Mrd. CAD) und einem hochwertigen, ehemals produzierenden kanadischen Asset, Mine Centre, einer ehemaligen Goldmine mit hochgeradigen Erzadern, ist Q-Gold bestens aufgestellt, um Amerikas nächster führender Goldentwickler zu werden.

Quartz Mountain - Gold-Massenlagerstätte mit High-Grade-Phantasie in Oregon

80.000 Meter [!!!] wurden in den letzten Jahren schon gebohrt und damit haben die Geologen ein sehr genaues Bild davon, was knapp unter der Oberfläche in Oregon liegt. Rund 55 Mio. Tonnen Gestein mit einem durchschnittlichen Goldanteil von 0,7-0,9 g/t ergibt fast genau 1,7 Mio. Unzen Gold mit einem derzeitigen In-Situ-Wert von rund 8 Mrd. USD (Gold 4.600 USD/Unze), lokalisiert auf dem Crone Hill/Quartz Butte-Abschnitt des Projektes (blau).