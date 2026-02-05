© Foto: MidjourneyTrägt Big Tech den gesamten Markt - oder wäre auch ohne die Schwergewichte ein Bärenmarkt fällig? Auch vor einem Jahr verloren Big-Tech-Aktien massiv an Wert. Und: Wären wir ohne die KI-Story nicht schon längst im Bärenmarkt? Denn der Wert des S&P 500 besteht zu einem Drittel aus Big-Tech. In dieser Dimension ist dies historisch einmalig. Und damit auch das ständig mitwachende Klumpenrisiko. Was erschwerend hinzu kommt: Die Berichtsssaison läuft mäßig und mit Kevin Warsh wird ein konservativer Falke die Fed-Führung übernehmen. Im Klartext heißt das: Die Leitzinsen werden nicht so schnell gesenkt, wie der Markt dies noch zu Beginn des Jahres erwartet hatte. Julian Schick (links) und Krischan …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE