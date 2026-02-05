EQS-News: DeFi Technologies Inc.
Die Verwahrung bei einer bundesweit regulierten Bank der Kategorie I stärkt die institutionelle Bereitschaft für QCAD von Stablecorp Digital Currencies Inc., da die Akzeptanz zunimmt
TORONTO, 5. Februar 2026 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das "Unternehmen" oder "DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung ("DeFi") schließt, freut sich bekannt zu geben, dass sein Venture-Portfoliounternehmen Canada Stablecorp Inc. ("Stablecorp") und der QCAD Digital Trust eine endgültige Vereinbarung unterzeichnet haben, wonach VersaBank als Verwahrstelle für den QCAD Digital Trust fungieren und die Verwahrung der Reserven für QCAD, Kanadas erste regulierungskonforme Stablecoin in kanadischen Dollar, unterstützen wird.
DeFi Technologies ist ein Investor von Stablecorp und ein strategischer Partner, der sich auf die Skalierung von QCAD in den Bereichen Produktentwicklung, Liquidität und Marktzugang sowie auf die langfristige Sicherheitsplanung konzentriert, da das Volumen und die systemische Bedeutung im Laufe der Zeit zunehmen.
Highlights
Die Sichtweise von DeFi Technologies auf die Verwahrungsvereinbarung
VersaBank gab bekannt, dass es Verwahrungsdienstleistungen für den QCAD Digital Trust unter Verwendung seiner proprietären VersaVault-Lösung erbringen wird. VersaBank gab außerdem bekannt, dass es eine Gebühr auf Basis des Wertes der verwahrten QCAD-Vermögenswerte und einen Spread auf Basis der QCAD-Einlagen erwartet.
DeFi Technologies betrachtet die regulierte Verwahrung von Reservevermögen als grundlegende Voraussetzung für die Skalierung von Stablecoins, insbesondere da Stablecoins sich von einer frühen Akzeptanz zu einem eher mainstreamigen Finanzworkflow entwickeln.
"Die Sicherung dieser Verwahrungsbeziehung mit einer bundesstaatlich regulierten Bank der Kategorie I ist ein bedeutender Meilenstein für unsere Branche und bringt Stablecorp an die Spitze der Modernisierung der kanadischen Finanzinfrastruktur", sagte Kesem Frank, Chief Executive Officer von Stablecorp. "Diese Zusammenarbeit mit VersaBank setzt einen neuen Standard für die kanadische Digital Asset-Branche, insbesondere im Zusammenhang mit der Ausgabe von Stablecoins. Die VersaVault-Lösung bietet eine ideale Verbindung von regulatorischer Integrität und technologischer Sicherheit, was für unsere Mission, Kanada auf sichere und konforme Weise mit der globalen digitalen Wirtschaft zu verbinden, von entscheidender Bedeutung ist."
"Die Zulassung von QCAD als Kanadas erster konformer CAD-Stablecoin war ein entscheidender Meilenstein für den kanadischen Markt, und die Auswahl einer bundesstaatlich regulierten Bank der Kategorie I als Verwahrstelle ist ein weiterer wichtiger Schritt beim Aufbau einer dauerhaften, institutionellen Infrastruktur rund um tokenisierte kanadische Dollar", sagte Johan Wattenström, Chief Executive Officer und Executive Chairman von DeFi Technologies.
"Stablecoins werden zunehmend nicht nur nach ihrer Nützlichkeit beurteilt, sondern auch nach der Stärke der ihnen zugrunde liegenden Betriebs- und Verwahrungsrahmen", sagte Andrew Forson, Präsident von DeFi Technologies. "Diese Art von Verwahrungsbeziehung trägt dazu bei, das Vertrauen der Institutionen zu stärken und ermöglicht die nächste Wachstumsphase, in der wir Chancen sehen, QCAD-gebundene Produkte zu erweitern, Liquiditätswege zu vertiefen und eine breitere Akzeptanz in regulierten Marktkanälen zu unterstützen."
DeFi Technologies' fortlaufende Unterstützung für QCAD
Wie bereits angekündigt, beabsichtigen DeFi Technologies und Stablecorp, sich auf die Skalierung von QCAD in drei Kernbereichen zu konzentrieren: (i) QCAD-integrierte Produktentwicklung (einschließlich CAD-gebundener ETPs und strukturierter Lösungen), (ii) Liquidität und Marktzugang (einschließlich institutioneller Ausführung und On-/Off-Ramps) und (iii) Sicherheit und Zukunftssicherheit bei zunehmender Akzeptanz.
