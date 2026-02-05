Paukenschlag im Wettrennen um die besten Abnehm-Medikamente: Das Telemedizin-Unternehmen Hims & Hers hat eine Kopie des Medikaments Wegovy als Pille angekündigt. Die Aktien von Novo Nordisk und Eli Lilly brechen daraufhin ein. Der Wettbewerb um Abnehm-Medikamente wird immer härter. Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk brachte als Erster sein Medikament "Wegovy" auf den Markt. Dann machte jedoch der US-Konzern Eli Lilly den Dänen mit seinem Produkt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
