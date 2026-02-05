Mit Acrobat Studio erweitert Adobe sein PDF-Ökosystem um generative KI. Die neuenÂ KI-Funktionen in Acrobat Studio ermöglichen es, PDFs automatisch zusammenzufassen, in Präsentationen umzuwandeln oder als Audio-Formate auszugeben. Ziel ist es, die Arbeit mit Dokumenten schneller und flexibler zu machen. PDFs sind Alltag, aber oft ein Produktivitätsproblem Ob Reports, Studien, Angebote oder Präsentationen: PDFs gehören nach wie vor zu den meistgenutzten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n