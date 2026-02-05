AMD enttäuscht mit einer schwachen Prognose. Doch Cathie Wood und ARK Invest steigern ihren Anteil kräftig. Was steckt hinter diesem Schritt? Könnte es der richtige Zeitpunkt sein, jetzt einzusteigen? Cathie Woods Ark Investment hat seine Position in Advanced Micro Devices (AMD) weiter ausgebaut. Am 4. Februar 2026 gab ARK Invest bekannt, dass es 141.108 Aktien von AMD in fünf seiner ETFs gekauft hat. Der ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF (ARKF) erwarb 10.811 Aktien, der ARK ...Den vollständigen Artikel lesen ...
