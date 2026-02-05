Mainstay Medical Holdings plc gab heute bekannt, dass Blue Cross Blue Shield of North Dakota eine positive Kostenübernahme für die ReActiv8 Restorative NeurostimulationTM-Therapie des Unternehmens zur Behandlung von hartnäckigen chronischen Rückenschmerzen beschlossen hat. Die Richtlinie trat im Januar 2026 in Kraft und legt fest, dass ReActiv8 die einzige Therapie ist, die von der Richtlinie als medizinisch notwendig angesehen wird, wenn die Bedingungen für die Kostenübernahme erfüllt sind.

"Wir freuen uns, dass sich ein weiterer Blue Cross Blue Shield-Kostenträger Anthem angeschlossen hat, um ReActiv8 ausgewählten Patienten zur Verfügung zu stellen, nachdem er die umfangreichen klinischen Erkenntnisse geprüft hat, die wir zusammengetragen haben", erklärte Jason Hannon, CEO von Mainstay Medical. "Patienten mit hartnäckigen chronischen Rückenschmerzen suchen dringend nach dauerhaften Lösungen, und ReActiv8 hat sich in sechs klinischen Studien mit 633 behandelten Patienten und 1.950 Patientenjahren Nachbeobachtungszeit, darunter zwei multizentrische, randomisierte kontrollierte klinische Studien, als sichere und wirksame Lösung erwiesen. Wir freuen uns darauf, unsere Daten mit anderen großen Krankenkassen zu besprechen, um eine weitere Kostenübernahme für ReActiv8 zu erreichen.

Gemäß seiner Richtlinien betrachtet Blue Cross Blue Shield of North Dakota ReActiv8 als medizinisch notwendig für die Behandlung chronischer Schmerzen im unteren Rückenbereich, wenn eine Reihe klinischer Kriterien erfüllt sind. Dazu gehören die Diagnose einer Funktionsstörung des Musculus multifidus lumbalis sowie Patientenauswahlkriterien, die den Zulassungsrichtlinien der FDA und den klinischen Studienprotokollen von Mainstay entsprechen.

Über ReActiv8

ReActiv8 ist ein implantierbares medizinisches Gerät zur Behandlung von Erwachsenen mit therapierefraktären chronischen Rückenschmerzen (Chronic Low Back Pain, CLBP), die mit Multifidus-Muskeldysfunktion assoziiert sind. Die Multifidus-Muskeldysfunktion ist ggf. durch Bildgebung oder physiologische Tests nachweisbar. Kandidaten für ReActiv8 sind Patienten mit Multifidus-Muskeldysfunktion, die auf eine Therapie (einschließlich Schmerzmittel und Physiotherapie) nicht ansprechen und die für Wirbelsäulenoperationen nicht in Frage kommen. ReActiv8 hat die behördliche Zulassung in mehreren geografischen Gebieten erhalten und ist im Europäischen Wirtschaftsraum, in Australien, im Vereinigten Königreich und in den USA kommerziell erhältlich.

Über Mainstay Medical

Mainstay Medical ist ein Medizintechnikunternehmen, das sich auf die Vermarktung seines innovativen implantierbaren Restorative NeurostimulationTM -Systems, ReActiv8 für Menschen mit behindernder mechanischer CLBP konzentriert. Mainstay Medical hat seinen Hauptsitz in Dublin, Irland, und verfügt über Tochtergesellschaften in Irland, den Vereinigten Staaten, Australien, Deutschland und den Niederlanden.

Nähere Informationen sind verfügbar unter www.mainstaymedical.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Alle Aussagen in dieser Bekanntmachung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Tatsachen, sind zukunftsgerichtete Aussagen oder können als solche betrachtet werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen können unter anderem Aussagen zu den Absichten, Überzeugungen und aktuellen Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf die Kostenübernahme durch Kostenträger und auf die Fähigkeit des Unternehmens enthalten, Zugang zu Patienten und Ärzten für ReActiv8 zu erhalten, sowie in Bezug auf seine Forschungsstudien und -ergebnisse, kommerziellen Bemühungen und Leistungen, Finanzlage, Finanzierungsstrategien, Produkt-Designs und -Entwicklungen, Zulassungsanträge, Genehmigungen und Erstattungsvereinbarungen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit Risiken und Unsicherheiten verbunden und stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben oder angedeutet wurden. Eine Reihe von Faktoren kann dazu führen, dass die Ergebnisse und Entwicklungen erheblich von denen abweichen, die in den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder angedeutet wurden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Risiken und Ungewissheiten, die im Geschäftsbericht des Unternehmens für das am 31. Dezember 2024 endende Jahr enthalten sind, der in Verbindung mit den öffentlichen Bekanntmachungen des Unternehmens verfügbar auf der Website des Unternehmens unter www.mainstaymedical.com gelesen werden sollte. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

