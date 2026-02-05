Düsseldorf (ots) -- 21 Projekte erhalten Spenden zwischen 2.000 und 5.000 Euro- Wundertaler setzt sich seit 2008 für Kinder und Jugendliche in Not ein- Mitarbeitende spenden Cent-Beträge, Bank verdreifachtSeit 18 Jahren werden im Rahmen des TARGOBANK Mitarbeitenden-Vereins Wundertaler e.V. die monatlichen Centbeträge der teilnehmenden Mitarbeitenden gesammelt und an Organisationen für Kinder- und Jugendliche in Not gespendet. Auch in der Spendenrunde Ende 2025 zeigt sich wieder, dass kleine Beträge Großes bewirken können. Insgesamt ergab sich eine Spendensumme von 73.500 Euro, nachdem die Bank den gesammelten Betrag von 24.500 Euro verdreifacht hat. Seit der Gründung im Jahr 2008 kamen bis Ende 2025 schon knapp 700.000 Euro zusammen - eine eindrucksvolle Summe, die einen wesentlichen Unterschied für die ausgewählten Organisationen macht.Spenden für HerzensprojekteDas Besondere an Wundertaler: Mitarbeitende können selbst Organisationen und Projekte vorschlagen, die ihnen am Herzen liegen. So gehörte zu den diesjährigen Spendenempfängern auch der ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst Möwennest aus Oberhausen. Die Angebote der ehrenamtlichen Helfer reichen von der Begleitung erkrankter Kinder bis hin zur Begleitung von Geschwistern, Eltern und die Unterstützung betroffener Familien im Alltag. Als Unterstützung in diesen schwierigen Situationen bietet das Möwennest zudem auch Veranstaltungen für die Familien an. "Diese Auszeiten sind besonders wichtig und man merkt jedes Mal, wie sehr der Austausch untereinander helfen kann. Unser nächster Ausflug ist auch schon in Planung und dank Spenden sind solche Aktionen möglich. Wir sind der TARGOBANK sehr dankbar, dass wir den Familien dank der Wundertaler Spende Unterstützungsaktionen wie diese anbieten können", sagt Alexandra Peters, die als Koordinatorin bei Möwennest tätig ist.Neben dem Hospizdienst Möwennest förderte die TARGOBANK 20 weitere Einrichtungen, die einen wichtigen Teil zur Kinder- und Jugendhilfe beitragen:Jeweils 5.000 Euro gingen an die schon traditionellen Partner:- Kindergarten Linden (https://linden.de/leben-in-linden/familie/kindergaerten-tageseinrichtungen.html)- Stiftung Childaid Network (https://www.childaid.net/)- Immersatt Duisburg (https://www.immersatt.org/)- Kinder- und Jugendhospiz Regenbogenland (https://kinderhospiz-regenbogenland.de/) DüsseldorfJeweils 3.500 Euro kamen folgenden Einrichtungen zugute:- "Die Arche" Kinderstiftung Christliches Kinder- und Jugendwerk (https://www.kinderprojekt-arche.de/)- Kinderhospiz Bärenherz Leipzig (https://www.baerenherz-leipzig.de/)- MUS-E Deutschland e.V. (https://www.mus-e.de/klassen/mannheim/)- War Child Deutschland (https://warchild.de/)- Help and Hope Stiftung (https://www.helpandhope-stiftung.com/)- Be strong for kids e.V. - BSFK (https://bestrongforkids.de/)- Tausche Bildung für Wohnen e.V. (https://tauschebildung.org/?gad_source=1&gad_campaignid=23322564841&gclid=EAIaIQobChMInKvJ6qD-kQMV01BBAh0vYg4TEAAYASAAEgII6vD_BwE)- Hilfe für das verlassene Kind e.V. (https://hilfe-fuer-das-verlassene-kind.de/)- Kinder- und Jugendhilfe Maria Schutz (https://www.kinder-jugendhilfe-overath.de/)- aktionkinderschutz e.V. (https://aktionkinderschutz.de/)- "KunstKids" Jugendzentrum OT Arche-Nova (https://www.ot-arche-nova.com/)- Diakonie Düsseldorf (https://www.diakonie-duesseldorf.de/)- Möwennest, Kinder- u Jugendhospizdienst (https://www.christlichehospize-oberhausen.de/moewennest)Weitere jeweils 2.000 Euro gingen an:- ChildFund Deutschland. e.V. (https://www.childfund.de/)- Deutsche Cleft Kinderhilfe e.V. (https://www.spaltkinder.org/)- OPAM - Verein zur Förderung der Alphabetisierung e.V. (https://www.opam.de/)- Amani Kinderdorf e.V. (https://www.amani-kinderdorf.de/)Über TARGOBANKDie TARGOBANK ist Teil der TARGO Gruppe und verfügt über knapp 100 Jahre Erfahrung auf dem deutschen Bankenmarkt. Sie betreut rund 4 Millionen Privat-, Geschäfts- und Firmenkunden.Das Angebot für Privatkund*innen umfasst Konten und Karten, Kredite, Angebote zur Geld- und Vermögensanlage sowie Versicherungen (über die ACM Deutschland). Angebote für Geschäfts- und Firmenkunden ergänzen das Geschäftsmodell, darunter eine Autobank. Über Corporate Banking bietet die TARGOBANK Unternehmens- und Sonderfinanzierungen für den gehobenen Mittelstand sowie Finanzierungslösungen in den Bereichen Factoring, Leasing und Investitionsfinanzierung.Um nah an ihren Kund*innen zu sein, betreibt die TARGOBANK rund 340 Standorte in mehr als 250 Städten in Deutschland Standorte und ist online sowie telefonisch 24/7 erreichbar.Hauptsitz der TARGOBANK ist Düsseldorf. Deutschlandweit beschäftigt sie 7.700 Mitarbeiter*innen. Davon sind rund 3.000 in Duisburg beschäftigt, wo das Kundencenter und die IT angesiedelt sind. Hinzu kommen Büros in Mainz (Factoring) und Frankfurt (TARGOBANK Corporate Banking).Die TARGO Gruppe ist eine Tochter der genossenschaftlichen Crédit Mutuel Alliance Fédérale, einer der größten und finanzstärksten Banken Europas.Mehr Informationen auf targobank.deÜber Crédit MutuelAlliance FédéraleAls Allfinanzanbieter der ersten Stunde in Frankreich bietet Crédit Mutuel Alliance Fédérale mit über 79.000 Mitarbeitenden und 4.000 Filialen, die 31 Millionen Kund*innen betreuen, ein breit gefächertes Angebot an Dienstleistungen für Privatpersonen, freiberuflich Tätige und Unternehmen jeder Größe.Crédit Mutuel Alliance Fédérale, die erste französische Bankengruppe, die den Status eines Unternehmens mit Nachhaltigkeitsauftrag angenommen hat, vereint 14 regionale Crédit Mutuel Verbände. Darüber hinaus gehören zur Crédit Mutuel Alliance Fédérale auch die Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, die Banque Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM) und alle ihre Tochtergesellschaften, insbesondere der CIC, Euro-Information, Assurances du Crédit Mutuel (ACM), TARGOBANK und OLB in Deutschland, Cofidis, Beobank in Belgien, Banque Européenne du Crédit Mutuel (BECM), Banque Transatlantique, Banque de Luxembourg und Homiris.Weiterführende Informationen: www.creditmutuelalliancefederale.frPressekontakt:TARGOBANK AGUnternehmenskommunikationpressestelle@targobank.deOriginal-Content von: TARGOBANK AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/78980/6211417