TSMC bringt modernste Chiptechnik nach Japan. Die Entscheidung stärkt Künstliche Intelligenz, Industrie und geopolitische Ambitionen.Der weltgrößte Auftragsfertiger für Halbleiter will in Japan deutlich weiter gehen als geplant. Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) kündigt an, künftig auch besonders leistungsfähige Chips im Land zu produzieren. Der Schritt gilt als zentral für Japans Strategie im Bereich der Künstlichen Intelligenz. 3-Nanometer als Technologiesprung In der Fabrik im japanischen Kumamoto sollen erstmals 3-Nanometer-Chips gefertigt werden. Es wäre das erste Mal, dass TSMC diese Technologie in Japan einsetzt. Bisher war der Standort auf Chips mit 6- bis …Den vollständigen Artikel lesen
