TwentyFour Select Monthly Income Fund Limited - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, February 05
TWENTYFOUR SELECT MONTHLY INCOME FUND LIMITED
(a closed-ended investment company incorporated in Guernsey with registration number 57985 )
(LEI: 549300P9Q5O2B3RDNF78)
Final Net Asset Value
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|Twenty Four Select Monthly Income Fund Limited
|86.29 XD
|GG00BJVDZ946
|04th February 2026
Enquiries:
Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited
Aileen Organ 353 (0)1 542 2873
Date : 05th February 2026
