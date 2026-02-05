Die Porr-Aktie vollzieht seit Jahresanfang eine spannende (charttechnische) Entwicklung: Nach einer längeren Konsolidierungsphase im vergangenen Jahr (siehe auch Tageschart unten), ist das Papier aus dieser Seitwärtsbewegung nach oben ausgebrochen - ein Grund zur Hoffnung? Porr sieht sich, wie CFO Klemens Eiter heute während seiner Präsentation auf den Hamburger Investorentagen betonte, als One-Stop-Shop - Gestaltung, Planung, Umsetzung (Bau, Abbruch, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Plusvisionen.de