München (ots) -Die geplanten Themen:Kommt jetzt das Ende von Social Media?Weniger Posts, sinkende Interaktion, wachsende Unzufriedenheit - vieles deutet darauf hin, dass soziale Medien an Bedeutung verlieren. Seit rund zwei Jahren steigt die Nutzungsdauer nur noch bei Älteren und stagniert in den meisten Altersgruppen. Ausgerechnet die 16- bis 24-Jährigen wenden sich ab. Statt Austausch dominieren KI-generierte Inhalte und Werbung. Immer mehr Staaten fordern Regulierungen: Nach Australien könnte Frankreich bald das zweite Land sein, in dem eine Altersbeschränkung für Social Media gilt. Haben soziale Medien ihren Höhepunkt überschritten? Und: Wäre ein Ende der Plattformen eher ein Verlust oder eine Entlastung für gesellschaftliche Diskurse? Darüber spricht "ttt" mit dem New Yorker Sozialpsychologen und Autor Jonathan Haidt, der maßgeblich die Politik der Regulierung von Social Media für Jugendliche angestoßen hat, dem Soziologen Armin Nassehi und dem jungen Youtuber Robin Fübbeker, dessen Video über seine Löschung von Instagram knapp eine Million Aufrufe erreicht hat."Rise of the Sunken Sun": Grönland durch die Augen des Fotografen Inuuteq StorchGrönland, das ist für manche gerade ein Akquisitionsobjekt mit der Möglichkeit zur Militarisierung. Für Inuuteq Storch ist es viel mehr als das: Es ist seine Heimat. Er lebt in Sisimiut, einer Stadt mit 5.000 Einwohnern nördlich des Polarkreises. Dort hält er Momente der Intimität, des Alltags und der Veränderung und eine Gemeinschaft zwischen Inuit-Traditionen und dänischen Kolonialeinflüssen mit seiner Kamera fest. Storch war der erste grönländische Künstler, der 2024 im dänischen Pavillon der Biennale von Venedig ausstellte. Aktuell sind seine Arbeiten in Einzelausstellungen im MoMA PS1 und in Göteborg zu sehen. "ttt" hat ihn dort getroffen.Bad Bunny inmitten des Super Bowl: zur Politik des PopEr hat gerade Geschichte geschrieben: Benito Martínez Ocasio, bekannt als Bad Bunny, aus Puerto Rico wurde als erster Lateinamerikaner mit dem Grammy für das beste Album des Jahres ausgezeichnet. Bereits vier Jahre lang war er der meistgestreamte Künstler der Welt - und das, obwohl er ausschließlich auf Spanisch singt. Bei seiner Welt-Tournee hat er die USA bewusst ausgelassen: aus Sorge, dass ICE-Beamte Menschen nach seinen Konzerten aufgreifen. An diesem Sonntag bekommt er, der über lateinamerikanischen Stolz und Selbstbestimmung singt, die größtmögliche Bühne Amerikas: die Halbzeit-Show des Super Bowl. Kann sein Auftritt das politische Klima in den USA verändern?"Das Flüstern der Wälder": Der französische Naturfilmer Vincent MunierGeduld ist die wichtigste Eigenschaft, die Michael Munier auf seinen Streifzügen tief in die Wälder der Vogesen mitbringen muss. Immer wieder zieht es ihn tief hinein in die Stille des Waldes, zu einer Tanne, die zu seinem Versteck geworden ist. Mehr als 800 Nächte hat er dort verbracht - auf der Suche nach Hirschen, Luchsen und dem geheimnisvollen König der Wälder: dem Auerhahn. Der französische Naturfilmer Vincent Munier hat seinen Vater dabei begleitet. Sein Film ist eine Liebeserklärung an die Symbiose von Mensch und Natur.Moderation: Siham El-MaimouniRedaktion: Ronja Mira Dittrich (BR)"ttt - titel thesen temperamente" ist am Sendetag ab 20:00 Uhr in der ARD Mediathek verfügbar.Pressekontakt:ARD-Programmdirektion/ Presse & MultiplikatorenkommunikationE-Mail: presse.daserste@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6211432