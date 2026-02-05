Gmail wird tagtäglich von Millionen User:innen genutzt. Nur wenige haben aber Veränderungen in dem Mail-Tool vorgenommen, die dabei helfen, die Effizienz und Übersicht zu steigern. Dabei reichen wenige Klicks aus, um Gmail besser zu machen. Google führt mittlerweile immer mehr Funktionen in den hauseigenen Apps ein, die durch KI realisiert werden. So bietet Gmail etwa automatische Zusammenfassungen für Mail-Konversationen. Der Haken: Diese Features ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n